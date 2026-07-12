Casa de la Literatura recibirá al poeta argentino Lautaro Rivara

El encuentro “Poesía, activismo y la flotilla de la libertad” se realizará este lunes 13 de julio, a las 19:00, en la Casa de la Literatura Augusto Roa Bastos (México 346). La actividad será de acceso libre y gratuito y contará con la participación del poeta argentino Lautaro Rivara.

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La propuesta incluirá una lectura de poemas del autor y un espacio de conversación en torno a los vínculos entre la escritura, el compromiso social y la experiencia de la Flotilla de la Libertad, iniciativa internacional de la que Rivara formó parte este año a través de la organización Global Sumud Flotilla.

Nacido en Argentina en 1991, Rivara es poeta, docente e investigador. Publicó los poemarios “Lo feo también ama” (2012), “La sarna de los justos” (2016) y “Ayibobo!” (2024). Su trabajo recibió, entre otros reconocimientos, el Primer Premio Internacional de Poesía Mahmud Darwish, otorgado en Colombia en 2025, año en el que también se incorporó como profesor de la Escuela Internacional de Poesía de Medellín.

Actualmente coordina el capítulo de México del Movimiento Poético Mundial y sus poemas han sido difundidos en diversas revistas literarias de América Latina. El encuentro en Asunción es organizado por el capítulo paraguayo del Movimiento Poético Mundial.