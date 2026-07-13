Cine paraguayo: estas son las películas que se podrán ver gratis en la Alianza Francesa

Cuatro películas se exhibirán durante los meses de julio y agosto en la Alianza Francesa (Mcal. Estigarribia c/ Estados Unidos), en el marco del Ciclo de Cine Paraguayo. La comedia “Charlotte” abrirá hoy la programación con una función a las 19:00, con entrada libre y gratuita.

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Simón Franco dirige está película protagonizada por la célebre actriz española Ángela Molina e Ignacio Huang, que sigue a una olvidada estrella de cine en sus intentos por captar la atención del director que la llevó a la fama.

En este insólito viaje a Paraguay, Charlotte sale en busca de algo más que el papel protagónico que siente que le pertenece.

El próximo lunes 20, también a las 19:00, se proyectará “Mangoré, por amor al arte”. La película, dirigida por Luis R. Vera, está protagonizada por el reconocido actor mexicano Damián Alcázar y está inspirada en la vida del compositor y guitarrista Agustín Pío Barrios “Mangoré”.

El 27 de julio a las 19:00 será el turno de “Profesión cinero”, el documental dirigido por Hugo Gamarra, que se constituye en un homenaje a Tito Juan Vera, un proyeccionista que durante cinco décadas dedicó su vida a llevar la magia del séptimo arte a distintas localidades del país.

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El cierre de este Ciclo de Cine Paraguayo será el 31 de agosto con el documental “Sobrevive la música”, de Luis Bogado, que recoge testimonios sobre la historia del rock en Paraguay. La proyección también será a las 19:00.

“En un esfuerzo continuo por fomentar la conexión entre el público y las narrativas locales, este ciclo se presenta como una plataforma para promover la experiencia insustituible del cine presencial”, señalaron los organizadores, a través de un comunicado de prensa.

También remarcaron que este ciclo apunta a destacar la riqueza y diversidad de la producción audiovisual nacional.