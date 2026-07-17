El final de Heartstopper y lo nuevo de Anya Taylor-Joy: Qué ver este finde

Esta semana trae a plataformas de streaming la película que concluye una de las series de TV más populares de los últimos años y nuevas series protagonizadas por estrellas como Anya Taylor-Joy o Will Ferrell, entre muchas otras novedades.

Películas

Heartstopper Forever (Netflix)

Esta película pone final a la popular serie romántica británica Heartstopper y pone a prueba la relación entre Nick y Charlie cuando el primero se prepara para ir a la universidad. Protagonizada por Kit Connor y Joe Locke, dirigida por Wash Westmoreland.

Nada entre los dos (HBO Max)

Una comedia romántica argentina – uruguaya sobre dos ejecutivos de una empresa multinacional que se encuentran durante un evento en México e inesperadamente se forma una relación amorosa bastante complicada. Con Gael García Bernal y Natalia Oreiro, dirigida por Juan Taratuto.

Deseo (Netflix)

Un drama romántico mexicano en el que una exitosa abogada, casada y con hijos, se obsesiona por un joven instructor de natación y comienza con él una relación secreta que podría derrumbar toda su vida. Protagonizan Ludwika Paleta y Óscar Casas, dirige Teresa Simone.

Undertone (HBO Max)

Un filme canadiense de terror en el que una mujer que graba un podcast sobre misterios paranormales con su amigo comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales luego de recibir una grabación de una pareja siendo acechada por una presencia fantasmal. Con Nina Kiri y Adan DiMarco, dirige Ian Tuason.

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23.000 vidas (Netflix)

Un thriller alemán basado en hechos reales que sigue a un grupo de jóvenes que se embarcan en una misión para rescatar a refugiados que intentan cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Con Louis Hofmann y Mala Ende, dirigida por Markus Goller.

Golden Kamuy: Asalto a la prisión de Abashiri (Netflix)

La segunda película basada en el popular manga japonés Golden Kamuy, del autor Satoru Noda. La historia trascurre a principios del siglo XX y sigue a un exsoldado japonés y a una joven de una tribu indígena mientras buscan un tesoro. Protagonizada por Kento Yamazaki y Anna Yamada, dirigida por Kenji Katagiri.

Descendientes: Un malvado País de las Maravillas (Disney+)

La quinta entrega de la serie de películas Descendientes, que trascurre en los universos de algunas de las películas más icónicas de Disney. En esta nueva película, Red y Chloe regresan al País de las Maravillas y descubren que un nuevo y peligroso villano ha surgido. Con Kylie Cantrall y Malia Baker, dirigida por Kimmy Gatewood.

Yo antes de ser yo (Netflix)

Un drama indonesio en el que un joven prodigio intenta reparar su tensa relación con su padre mientras se prepara para un ambicioso proyecto escolar. Protagonizan Bimasena Prisai Susilo y Ringgo Agus Rahman, dirige Ginatri S. Noer.

Series

Lucky (Apple TV)

Una nueva serie de suspenso sobre una estafadora profesional se ve obligada a escapar de las autoridades y de un despiadado jefe criminal cuando un robo le sale mal. Con Anya Taylor Joy, Annette Benning y Clifton Collins Jr.

El Halcón (Netflix)

Una serie de comedia estadounidense sobre un golfista profesional, considerado el mejor del mundo hace dos décadas, intenta recuperar su magia en un último torneo. Protagonizada por Will Ferrell, Molly Shannon y Jimmy Tatro.

Juntas muertas (Prime Video)

Una comedia de acción en la que una mujer descubre que su mejor amiga de toda la vida es una asesina a sueldo internacional y acaba en el fuego cruzado entre esta, sus enemigos y las fuerzas de seguridad. Con Octavia Spencer, Hannah Waddingham y Bill Nighy.

El mapa de los anhelos (Netflix)

Una miniserie romántica española en la que una mujer que llora la muerte de su hermana por leucemia e intenta recuperarse ideando un juego que la desafía a enfrentar su dolor. En el proceso, conoce a un joven atormentado por su propio pasado. Protagonizan Alícia Falcó y Pablo Álvarez.

El palacio del este (Netflix)

Una serie histórica coreana que trascurre en la antigüedad sigue a un hombre con habilidades sobrenaturales que intenta navegar intrigas políticas utilizando su afinidad con los espíritus. Con Nam Yoo-hyuk y Roh Yoon-seo.