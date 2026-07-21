Proyectarán “Fabricaciones”, el corto que reunió en 1988 a referentes actuales del audiovisual paraguayo

Considerada una obra singular dentro de la historia del audiovisual paraguayo, “Fabricaciones” reúne las miradas y acciones performáticas de un grupo de jóvenes artistas y realizadores que posteriormente se convertirían en referentes de la escena cultural nacional. Entre ellos se encuentran Juan Carlos Maneglia, Manuel Cuenca, Lucy Yegros, Luis Vera, Ray Armele y Hugo Gamarra, entre otros.

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La película fue dirigida por la cineasta argentina Marie Louise Alemann, figura del cine de vanguardia en su país, cuya propuesta estética experimental atraviesa esta producción. Con una duración de 14 minutos, Fabricaciones fue realizada en formato Super 8, a color y sin diálogos, con musicalización, y condensa un momento de exploración creativa que marcó al audiovisual paraguayo de finales de la década de 1980.

La proyección permitirá volver a ver la obra en su soporte original, una experiencia poco frecuente que recupera una pieza representativa de aquella etapa de experimentación artística.

Las funciones se realizarán el viernes 24 de julio, a las 20:00 y a las 20:30, en Cine de Barrio, ubicado sobre Defensa Nacional 737, entre Washington y Perú, en el barrio Las Mercedes. Las puertas se abrirán media hora antes de cada función y las entradas tienen un costo de G. 40.000. Información sobre reservas al Instagram @cinedebarriopy.