Artistas podrán postular a la novena edición de Oxígeno Feria de Arte

Oxígeno Feria de Arte dio inicio a la convocatoria para seleccionar a los artistas que integrarán la novena edición de este encuentro, consolidado como uno de los espacios de exhibición y comercialización de arte contemporáneo más importantes del país.

Lea más: Presentación de libros y concurso de cuentos: las convocatorias abiertas de la Libroferia Encarnación

El período de postulación se extenderá desde el 20 de julio hasta el 19 de agosto y el proceso se realizará exclusivamente a través del sitio web oficial de la feria.

Los artistas seleccionados no solo formarán parte de la exposición, sino que además podrán acceder a un programa de premios e incentivos destinados a reconocer y fomentar la creación artística.

Las propuestas serán evaluadas por un comité integrado por la curadora y gestora cultural paraguaya Lia Colombino, la curadora e investigadora colombiana Carolina Ariza y el artista y gestor cultural paraguayo Fredi Casco, quienes tendrán en cuenta criterios como la calidad artística, la solidez conceptual, la coherencia de cada proyecto y la diversidad de la muestra.

La convocatoria está dirigida a artistas que presenten obras originales y de su autoría. Como parte del proceso de inscripción, los postulantes deberán completar un formulario en línea, adjuntar un dossier con su propuesta artística y abonar un arancel de postulación de G. 100.000, destinado a cubrir los costos administrativos del proceso. La organización aclara que este pago no garantiza la selección para participar en la feria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, las obras elegidas deberán estar disponibles para la venta durante el desarrollo del evento, mientras que aquellas que no sean adquiridas permanecerán en consignación exclusiva con la organización durante un período posterior a la feria.

Las bases y condiciones completas, así como el formulario de inscripción y toda la información sobre la convocatoria, se encuentran disponibles en el sitio web oficial de Oxígeno Feria de Arte.