Cultura designa a Natalia Fuster Cascio como la nueva directora ejecutiva del INAP

La bailarina, coreógrafa, economista y gestora cultural Natalia Fuster Cascio fue designada hoy por la ministra de la Secretaría Nacional de Cultura, Adriana Ortiz, como la nueva directora ejecutiva del INAP. La misma sucederá en el cargo a Christian Gayoso, quien ocupó este cargo desde el inicio de la institución en el año 2021.

La designación de Fuster Cascio se realizó a partir de la terna generada tras el concurso realizado por el Consejo Nacional del Audiovisual. La misma también estaba integrada por Ramón Alberto González Ramírez y Miguel Hermenegildo López.

“La nueva directora asume el desafío de impulsar una gestión abierta al diálogo con el sector audiovisual y contribuir al crecimiento y fortalecimiento de la institución”, señala la publicación de la SNC en sus redes sociales.

Por su parte, Christian Gayoso emitió un comunicado señalando que esta designación “es la culminación exitosa de un proceso público, riguroso, objetivo y transparente que ha sido llevado a cabo por el Consejo Nacional del Audiovisual con absoluto apego a las normas” que rigen la institución.

Destacó además que Natalia Fuster Cascio, economista de profesión, “cuenta con una sólida y sobrada trayectoria en el rubro cultural, tanto en el ámbito académico como administrativo.

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“Su valiosa experiencia en la organización de muestras audiovisuales ha dejado una huella significativa en la comunidad cultural de nuestro país, dotándola de una perspectiva integral concerniente a las necesidades de nuestra industria”, acotó Gayoso.

En este comunicado, el ahora ex director ejecutivo del INAP, afirmó que depositan toda su confianza en la gestión de Fuster Cascio “convencidos de que sabrá dar continuidad al trabajo bien hecho, fortalecer los vínculos con la comunidad audiovisual, avanzar en las políticas de fomento y en la descentralización e internacionalización que tanto necesita nuestra industria”.

Según la normativa que rige al INAP, el periodo en el que Fuster Cascio deberá estar en la dirección ejecutiva de la institución es hasta el año 2031.