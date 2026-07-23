Cine y TV
23 de julio de 2026 a la - 08:30

La invitación

Una cena de dos parejas amigas acaba en una revelación inesperada que cambia por completo las relaciones entre ambos.

Por ABC Color

Título original: The Invite

Dirección: Olivia Wilde

Guion: Will McCormack y Rashida Jones (basado en una película escrita por Cesc Gay)

Elenco: Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz, Edward Norton

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 107 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 14:10; 16:40; 19:20; 22:10 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:20 (doblada); 13:00; 15:10; 19:30; 21:40 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 14:30; 18:40 (doblada); 21:30 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:00; 21:45 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30 (doblada); 21:40 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:00 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 19:00 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 19:30 (subtitulada).

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái), 18:35 (doblada).