Celso Franco y Diro Romero representan a Paraguay en el festival brasileño Bonito Cinesur 2026

La cuarta edición del Festival de Cine Sudamericano Bonito Cinesur 2026 se pondrá en marcha hoy en la ciudad de Bonito, Brasil; con representación paraguaya. El actor Celso Franco, reconocido por haber protagonizado películas como “7 Cajas”, será parte del jurado.

Franco tendrá a su cargo evaluar las películas de la Muestra de cortometrajes y largometrajes sudamericanos, conjuntamente con la cineasta y guionista brasileña Dandara Ferreira, y la productora y gestora cultural chilena Gabriela Sandoval.

El actor paraguayo Diro Romero también será parte de este evento acompañando la presentación de “Narciso”, la película de Marcelo Martinessi que protagoniza. El largometraje se proyectará el próximo 29 de julio a las 20:30 en el auditorio Kadiwéu del Centro de Convenciones de Bonito.

“Narciso”, que también competirá en septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián (España), competirá por el Trofeo Pantanal con otras cinco producciones de la región: “A Vida de Cada Um” (Brasil), “El hombre de la luz” (Venezuela- Colombia), “Hijo mayor” (Argentina), “La noche está marchándose ya” (Argentina) y “Naira” (Perú).

En esta edición, el Bonito Cinesur 2026 tendrá como principal homenajeada a la actriz, directora teatral y dramaturga chilena Paulina García, ganadora del Oso de Plata a la Mejor Actriz en la Berlinale en el año 2013. Es protagonista de “Querido trópico”, la película de la panameña Ana Endara que abrirá hoy el festival.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según detallaron desde el festival, a través de un comunicado, esta edición presentará producciones de 10 de los 12 países de América del Sur y recibirá a más de 150 invitados nacionales e internacionales.