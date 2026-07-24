“Novena”, de Enrique Collar, abre un ciclo de cine en guaraní en Aula Jeré

El Espacio Aula Jeré, ubicado en Padre Noutz 847, recibirá este sábado 25 de julio, desde las 18:00, la primera jornada del ciclo audiovisual Agosto Poty, dedicado a la obra cinematográfica de Enrique Collar. La programación comenzará con la exhibición de “Novena” (2010), seguida de un conversatorio sobre lengua y cine en torno a la película.

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El ciclo continuará los sábados 1 y 8 de agosto con las proyecciones de “Costa Dulce” (2014) y “Miramenometokéi” (2004), completando un recorrido por tres filmes realizados en guaraní y jopara. El nombre Agosto Poty hace referencia a la flor amarilla característica de esta época del año en Paraguay, como una metáfora del florecimiento cultural que busca promover la iniciativa.

Tras cada función se desarrollará un diálogo sobre los aspectos lingüísticos y cinematográficos presentes en las películas, con la participación de la lingüista Mercedes Gutiérrez, el divulgador Cisar Coronel y el crítico de cine Fernando Moure. Además, la actividad estará acompañada por una muestra gastronómica con preparaciones tradicionales como mbeju tova, chipa so’o y mandi’o chiriri, además de cocido con naranja.

Realizada en 2010 como una coproducción entre Paraguay y los Países Bajos, “Novena” tiene una duración de 95 minutos y sigue a un poeta y artesano rural que atraviesa el duelo por la muerte de su madre durante los nueve días del tradicional novenario. A través de este rito comunitario, la película retrata una forma de vida arraigada en valores de la cosmovisión guaraní, como el jopoi o solidaridad, y su convivencia con elementos del cristianismo popular.

Director, pintor y escritor nacido en Itauguá Guazú, Enrique Collar filmó “Novena” en el mismo pueblo donde nació, utilizando como protagonistas a sus propios habitantes. El resultado es un retrato de la vida campesina paraguaya que, desde una mirada íntima y observacional, propone una reflexión sobre la identidad, la memoria y las tradiciones culturales del país.