“Kurusu rebelde” y charla sobre coproducción de cine, dos actividades gratuitas para este martes

El cortometraje “Kurusu Rebelde”, dirigido por Miguel Agüero, se exhibirá este martes 28 a las 19:00 en el Sitio de Memoria y Centro Cultural 1A- Ykuá Bolaños (Avda. Artigas y Avda. Santísima Trinidad).

La actividad, que será de acceso libre y gratuito, es organizada por el Cineclub Itinerante en conjunto con la Coordinadora de Víctimas del Ycuá Bolaños. La misma se enmarca en la semana de recordación a los fallecidos, sobrevivientes y familiares de afectados por el incendio del supermercado ocurrido en 2004.

La trama del cortometraje presenta a Blásida, una anciana de 80 años que viaja acompañada de su nieto Felipe de 11 años en busca de los restos de su esposo desaparecido durante la dictadura militar de Alfredo Stroessner. Un campesino, a cambio de dinero, le asegura conocer el lugar donde reposan los restos y los guía hasta el “Kurusu Rebelde”.

El audiovisual, que tiene unos 28 minutos de duración, cuenta con las actuaciones de Teresita Pesoa, Enrique Vera y Dante Silvera. Fue estrenado en el año 2015 y premiado en la 13° edición del Cine Lapacho de Argentina.

Tras la proyección del cortometraje habrá un debate con invitados especiales como Rogelio Goiburú, director de Reparación y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia, entre otros. El acceso será libre y gratuito.

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Charla abierta sobre desarrollo y coproducción

También este martes a las 19:00, en el auditorio de la Universidad del Pacífico (Gral. Bernardo O’Higgins y Austria), se realizará la charla “Desarrollo de proyectos y coproducción internacional de cine”.

La misma estará a cargo de la productora paraguaya Gabriela Sabaté, quien estará de forma presencial; y la productora uruguaya Eugenia Olascuaga, quien se unirá de forma virtual.

En el encuentro los participantes podrán acceder a información inicial sobre el desarrollo de proyectos, la coproducción internacional, los laboratorios y mercados.

La actividad será gratuita y abierta a todo público. La misma cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP) y la Universidad del Pacífico.

Gabriela Sabaté es una de las productoras más destacadas del cine paraguayo. Ha trabajado como productora ejecutiva en películas como “EAMI”, “Hamaca Paraguaya”, “Matar a un muerto”, “La última tierra” y “Karai Norte”.

También realizó servicios de producción en nuestro país para producciones latinoamericanas como “Las acacias”, “El niño pez” y “Muta”, además de desempeñarse como project manager en proyectos de la guitarrista Berta Rojas.

Eugenia Olascuaga es una productora y empresaria uruguaya, fundadora de Monarca Films. Ha trabajado en películas y series de televisión como “Locura al aire”, “Sueño con trenes”, “Cambalache” y “Para no olvidar”.