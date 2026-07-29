El 19º Festival Mundial del Arpa abre su convocatoria nacional para proyectos musicales

Esta iniciativa busca reunir y seleccionar a las propuestas artísticas más destacadas del país para integrarlas a la grilla oficial del evento, en un esfuerzo continuo por enriquecer la programación con nuevos valores y dinamizar la escena cultural.

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La invitación está abierta a arpistas de 15 años en adelante que lideren o integren agrupaciones de al menos tres músicos profesionales, así como a proyectos grupales consolidados, siendo requisito contar con nacionalidad paraguaya o cédula de identidad del país.

Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el 27 de agosto a través de un formulario en línea, donde los aspirantes deberán adjuntar un video de presentación en vivo grabado sin ediciones de estudio, junto con una propuesta de repertorio de 20 minutos. Entre todas las postulaciones recibidas, un jurado especializado elegirá cuatro proyectos para formar parte de las galas que se celebrarán en la ciudad de Asunción del 9 al 11 de octubre.

La tarea de evaluación estará a cargo de Papi Galán, Ismael Ledesma y Diego Sánchez Haase. El comité analizará criterios estéticos, el lenguaje y la originalidad musical, así como la calidad de interpretación en vivo, otorgando un valor especial a las composiciones propias del arpista, piezas inéditas o versiones personales del cancionero tradicional. Los fallos del jurado se darán a conocer a partir del 10 de septiembre a través de los canales oficiales de la organización.

Las cuatro agrupaciones seleccionadas recibirán un pago artístico de G. 3.300.000 IVA incluido por su participación en el escenario principal. Adicionalmente, con el objetivo de descentralizar la participación y apoyar el talento del interior del país, la organización cubrirá los gastos de traslado y hospedaje para hasta cuatro integrantes de aquellas agrupaciones cuya residencia se encuentre a más de 100 kilómetros de la capital.

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El proyecto se concreta a través de una alianza estratégica entre la Secretaría Nacional de Cultura, la Fundación Itaú y la dirección general del festival.