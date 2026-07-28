Teatro Mbyky celebrará sus diez años con cuatro nuevas obras breves en El Granel

Teatro Mbyky celebrará una edición especial por sus diez años de trayectoria con cuatro nuevas obras breves que subirán a escena los domingos 2, 9, 16 y 23 de agosto en El Granel (Juan de Salazar 372 c/ Artigas).

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El ciclo mantendrá el formato que lo caracteriza desde su creación: cuatro piezas de 15 minutos se presentan de manera simultánea en cuatro salas con capacidad para 15 espectadores cada una, permitiendo que el público rote entre las funciones hasta completar el recorrido.

Inspirado en el formato español Microteatro por Dinero, Teatro Mbyky comenzó a realizarse en Paraguay en 2016 como un espacio dedicado a la creación de dramaturgia nacional y al impulso de nuevos creadores escénicos. Desde entonces ha producido más de 60 obras cortas de autores paraguayos.

“Nova Vida”

Escrita por Kathia Shirakawa y dirigida por Rafael Sandoval, Nova Vida cuenta con las actuaciones de Andrea González Burgos, Ronald von Knobloch y Coke Ruiz. La obra presenta al pastor Adriano, líder de una iglesia que afirma dedicar su vida a conducir a sus fieles por el camino de la salvación, mientras la historia introduce una mirada sobre las prácticas vinculadas al diezmo y la fe.

“Tempestad”

La segunda propuesta es Tempestad, escrita y dirigida por Frank Mareco, con actuaciones de Julia Clemotte y el propio Mareco, además de la asistencia de dirección de Luis Corrales. La pieza sitúa a una pareja en crisis aislada en su vivienda durante una tormenta, explorando el aumento de la tensión y las distintas manifestaciones de la violencia en la convivencia cotidiana.

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“¿No podés ser un fantasma normal?”

Escrita y dirigida por Araceli Bogado Serafini, la obra reúne en escena a Maureen Montanía Ramírez y Andrea Yubero Rodríguez. La historia sigue a Laura, quien tras perder su empleo regresa a vivir con su madre y comparte habitación con Sofi, el fantasma de su mejor amiga fallecida. A partir de esa convivencia, la obra aborda temas como el duelo, la amistad, la muerte y la soledad desde una perspectiva que combina humor y emociones.

“Oparei”

La cuarta obra de la edición aniversario es Oparei, escrita y dirigida por Napo Antúnez, con actuaciones de Mona Airaldi, Rodrigo Bolla y David Sosa. Se trata de un drama inmersivo de suspenso que parte de un accidente de tránsito para abordar la impunidad judicial. La propuesta elimina la cuarta pared e incorpora al público dentro del espacio dramático, convirtiéndolo en testigo cercano de los acontecimientos.

Las funciones serán a las 19:00, 19:30, 20:15 y 20:45. Las entradas tienen un costo de G. 25.000 por obra o G. 80.000 para acceder al recorrido completo de las cuatro propuestas. Las reservas pueden realizarse al (0981) 410-132. La edición especial cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, a través de Fondos de Cultura 2026.