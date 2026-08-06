El Día D: Bajo presión

Título original: Pressure
Dirección: Anthony Maras
Guion: Anthony Maras y David Haig (basado en una obra teatral de David Haig)
Elenco: Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Chris Messina, Damian Lewis, Con O’Neill, Robert Portal
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 100 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 14:00; 19:40; 21:50 (doblada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 19:15; 21:15 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 15:15; 19:30 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 19:45; 21:45 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cine Plaza (Plaza City), 20:40 (solo viernes, domingo y martes, doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 19:30 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 18:10 (subtitulada)
ENCARNACIÓN
*Cine Max (Maxiaventura), 21:20 (subtitulada).