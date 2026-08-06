Cine y TV
06 de agosto de 2026 a la - 08:42

El Día D: Bajo presión

En junio de 1943, en los días previos al desembarco aliado en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial, el general aliado Dwight Eisenhower se prepara para dar la orden de ataque, mientras un meteorólogo intenta determinar si el clima permitirá que la operación para comenzar a liberar Francia de los nazis se lleve a cabo.

Por ABC Color

Título original: Pressure

Dirección: Anthony Maras

Guion: Anthony Maras y David Haig (basado en una obra teatral de David Haig)

Elenco: Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Chris Messina, Damian Lewis, Con O’Neill, Robert Portal

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 100 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 14:00; 19:40; 21:50 (doblada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 19:15; 21:15 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 15:15; 19:30 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 19:45; 21:45 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cine Plaza (Plaza City), 20:40 (solo viernes, domingo y martes, doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 19:30 (subtitulada).

*Cinemark (Shopping Lago), 18:10 (subtitulada)

ENCARNACIÓN

*Cine Max (Maxiaventura), 21:20 (subtitulada).