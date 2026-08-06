Cine y TV
06 de agosto de 2026 a la - 08:49

Insaciable

Una joven mujer es acechada por una entidad sobrenatural luego de probar una dieta de moda que involucra consumir cenizas humanas.

Por ABC Color

Título original: Saccharine

Dirección: Natalie Erika James

Guion: Natalie Erika James

Elenco: Midori Francis, Danielle Macdonald, Madeleine Madden, Robert Taylor, Showko Showfukutei, Annie Shapero

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 113 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 16:30; 23:00 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 19:15; 21:30 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinemark (Shopping Lago), 20:30 (doblada).