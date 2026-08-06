Insaciable

Título original: Saccharine
Dirección: Natalie Erika James
Guion: Natalie Erika James
Elenco: Midori Francis, Danielle Macdonald, Madeleine Madden, Robert Taylor, Showko Showfukutei, Annie Shapero
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 113 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 16:30; 23:00 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 19:15; 21:30 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinemark (Shopping Lago), 20:30 (doblada).