Operación Vuelta al Mundo

Dirección: Vasiliy Rovenskiy
Guion: Vasiliy Rovenskiy y Natalya Dobrovolskaya
Elenco: Filipp Lebedev, Diomid Vinogradov, Stanislav Strelkov, Irina Kireeva, Anton Eldarov, Aleksandr Gavrilin
Calificación: Apta para todo público
Duración: 85 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:30; 15:50 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 17:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 16:15 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 14:00; 16:00 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:00 (doblada).