Cine y TV
06 de agosto de 2026 a la - 08:55

Operación Vuelta al Mundo

Un grupo de animales se embarca en una alocada aventura alrededor del planeta luego de que una cigüeña deja por error algunas crías a su cargo.

Por ABC Color

Dirección: Vasiliy Rovenskiy

Guion: Vasiliy Rovenskiy y Natalya Dobrovolskaya

Elenco: Filipp Lebedev, Diomid Vinogradov, Stanislav Strelkov, Irina Kireeva, Anton Eldarov, Aleksandr Gavrilin

Calificación: Apta para todo público

Duración: 85 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 13:30; 15:50 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 17:00 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 16:15 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 14:00; 16:00 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:00 (doblada).