Cine y TV
08 de agosto de 2026 a la - 14:44

Festival de Cine de Oberá anuncia su 23° edición con importante presencia de Paraguay

Grupo de diez personas, cinco de pie y cinco en cuclillas, con camisetas de 'OBERÁ EN CORTOS' y fondo institucional.
Organizadores del Festival de Cine de Oberá participaron en la presentación de lo que será la edición 23 del evento que se lleva a cabo en la provincia argentina de Misiones.Gentileza, Festival de Cine de Oberá

El Festival de Cine de Oberá, Argentina, presentó las actividades de su 23° edición, que se realizará en el mes de octubre. Según destacaron los organizadores, Paraguay será una pieza fundamental en este evento que reúne a realizadores de toda la región.

Por ABC Color

El Festival de Cine de Oberá está preparando su 23° edición, que se llevará a cabo del 6 al 10 de octubre en la citada localidad de la provincia argentina de Misiones.

Según destallaron los organizadores, este año el festival funcionará como muestra no competitiva, fomentando la circulación del cine de Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil, la construcción de nuevos públicos y el fortalecimiento de los vínculos entre realizadores, exhibidores e instituciones de la región Entre Fronteras.

Paraguay también será parte de la convocatoria del Laboratorio Guayrá, que ofrecerá becas para dos talleres de formación: “Diseño de estrategias de festivales y distribución para películas terminadas”, para proyectos que inicien su etapa de exhibición y comercialización; y “De la idea al papel”, un laboratorio orientado para el desarrollo de proyectos de cine para las infancias.

Estas convocatorias del Laboratorio Guayrá están dirigidas a realizadores residentes en toda la región Entre Fronteras que, además de Paraguay y Uruguay, conforman los estados del sur de Brasil (Santa Catarina, Paraná, Río Grande do Sul) y las provincias del litoral de Argentina (Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones).

Nueve organizadores del festival sentados en mesa larga, vestidos de negro, atentos a una presentación, con bandera de Paraguay de fondo.
Conferencia de prensa del 23° Festival de Cine de Oberá, que se realizará el próximo mes de octubre.

El Laboratorio Guayrá también impulsa otras convocatorias como “Caminos a los 100 años de Oberá”, mediante talleres de cine comunitario barrial, y “Origen Oberá, historias e imágenes de sus hacedores”, una propuesta orientada a recuperar archivos audiovisuales y testimonios de personas mayores para construir una memoria colectiva de la ciudad en el marco de su centenario. Los trabajos seleccionados de estos talleres se proyectarán en la clausura del festival.

Otra sección donde Paraguay tendrá presencia en esta 23° edición del festival nacido como Oberá en Cortos, es en el primer Montaraz Entre Fronteras. Se trata de una una maratón estudiantil de coproducción audiovisual que reunirá a estudiantes universitarios los cuatro países de la región Entre Fronteras.

“Durante 72 horas, los equipos producirán seis cortometrajes que serán exhibidos en la clausura del festival”, detallaron desde la organización del festival.

Algunas instituciones que serán parte de esta iniciativa son la Facultad de Arte y Diseño (FAyD) y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) y la Universidad de Santa María, entre otras.

El equipo del cortometraje "Mamá Michí" y el actor Mario Toñanez del cortometraje "Gallina" celebran los reconocimientos obtenidos en el festival Oberá en Cortos.
El equipo del cortometraje "Mamá Michí" y el actor Mario Toñanez del cortometraje "Gallina" celebrando los reconocimientos obtenidos en la pasada edición del festival.

Axel Monsú, coordinador del festival, destacó la continuidad del proyecto luego de más de dos décadas de trabajo y afirmó que Oberá en Cortos “sigue siendo un espacio que se reinventa sin perder su esencia”.

“Este año nuevamente encenderemos nuestras pantallas en octubre para generar una oportunidad de encuentro entre las películas realizadas en nuestra región y el público de su territorio”, expresó.

“Queremos poner el acento en cómo nuestras producciones circulan, cómo llegan a las personas y cómo seguimos construyendo una comunidad audiovisual entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay”, remarcó.

Convocatoria para el Foro Entre Fronteras

El festival anunció además la convocatoria para el Foro Entre Fronteras: Cine regional, circulación y públicos, que se organiza conjuntamente con el Festival Santa María Vídeo e Cinema (Brasil).

El llamado está disponible para exhibidores, programadores, distribuidores, gestores culturales, comunicadores y realizadores con películas terminadas.

El propósito de este foro será el de construir una red de trabajo que permita diseñar estrategias para ampliar la circulación, difusión y acceso al cine producido en Paraguay, el noreste argentino, el sur de Brasil y Uruguay.

El Cine Teatro Oberá es una de las principales sedes de este festival que reúne a varias producciones de la región.
El Cine Teatro Oberá es una de las principales sedes de este festival que reúne a varias producciones de la región.

En cuanto a la programación del festival, la organización señaló que en esta edición de podrá disfrutar del cine de realizadores locales, latinoamericanos e internacionales, producciones para las infancias, cine universitario, cine comunitario, actividades de industria, espacios de formación y muestras invitadas.

También habrá sedes paralelas del festival, el encuentro estudiantil Montaraz Entre Fronteras, circuitos artísticos y un homenaje al cine cubano y a la actriz Mirta Ibarra.

Las bases y condiciones de las convocatorias se pueden encontrar en la web del festival y en sus redes sociales.