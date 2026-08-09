“Agapito Valiente”: un documental reconstruye la historia del mítico opositor al stronismo

El documental “Agapito Valiente. Stroessner kyhyjeha” reconstruye la vida y la trayectoria política y educativa del profesor Arturo López Areco, quien llegó a convertirse en una figura legendaria de la resistencia regional durante la dictadura de Alfredo Stroessner bajo el nombre de Agapito Valiente.

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La película recurre a testimonios de familiares, campesinos que fueron puntos de apoyo, dirigentes políticos e investigadores para recuperar distintos aspectos de la vida y la acción de López Areco. A partir de estas voces, la obra busca reconstruir la dimensión histórica de un personaje cuya figura quedó vinculada a la resistencia contra el régimen stronista.

El estreno oficial se realizará en dos localidades de la Cordillera. La primera función será el jueves 13 de agosto, a las 17:00, en el centro cultural Espacio K Arasa de Caacupé. Al día siguiente, viernes 14, la película se proyectará a las 9:00 en el Centro Cultural Demetrio Ortiz de Piribebuy. Ambas funciones tendrán acceso libre y gratuito.

La realización del documental se extendió durante varios años. Según explicó su director, Mariano Montero, el proyecto comenzó en 2014 y quedó en pausa en 2020 debido a la falta de recursos para completar la etapa de posproducción. Su conclusión fue posible mediante el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), a través de su línea de posproducción correspondiente al período 2025.

Con las funciones de Caacupé y Piribebuy, “Agapito Valiente. Stroessner kyhyjeha” llega finalmente a su estreno oficial después de un proceso de producción iniciado más de una década atrás. Para ambas proyecciones se recomienda llegar con 15 minutos de anticipación para el ingreso a la sala.