Cine y TV
09 de agosto de 2026 a la - 12:32

“Agapito Valiente”: un documental reconstruye la historia del mítico opositor al stronismo

Hombre mayor con sombrero negro y ropa oscura conversa con oyentes en sillas azules, en un entorno verde y natural.
Un momento de la grabación del documental, que finalmente tendrá su estrena en la semana que entra.Gentileza

El largometraje documental “Agapito Valiente. Stroessner kyhyjeha”, dirigido por Mariano Montero, tendrá su estreno oficial con dos proyecciones en Caacupé y Piribebuy, los próximos 13 y 14 de agosto, respectivamente. El acceso será gratuito.

Por ABC Color

El documental Agapito Valiente. Stroessner kyhyjeha” reconstruye la vida y la trayectoria política y educativa del profesor Arturo López Areco, quien llegó a convertirse en una figura legendaria de la resistencia regional durante la dictadura de Alfredo Stroessner bajo el nombre de Agapito Valiente.

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La película recurre a testimonios de familiares, campesinos que fueron puntos de apoyo, dirigentes políticos e investigadores para recuperar distintos aspectos de la vida y la acción de López Areco. A partir de estas voces, la obra busca reconstruir la dimensión histórica de un personaje cuya figura quedó vinculada a la resistencia contra el régimen stronista.

El estreno oficial se realizará en dos localidades de la Cordillera. La primera función será el jueves 13 de agosto, a las 17:00, en el centro cultural Espacio K Arasa de Caacupé. Al día siguiente, viernes 14, la película se proyectará a las 9:00 en el Centro Cultural Demetrio Ortiz de Piribebuy. Ambas funciones tendrán acceso libre y gratuito.

Cinco hombres en un parque con vegetación, conversando y reflexionando, mientras un gato se encuentra entre ellos.
Un grupo de personas rinde homenaje a Agapito Valiente en un parque mientras conversan y reflexionan sobre su legado.

La realización del documental se extendió durante varios años. Según explicó su director, Mariano Montero, el proyecto comenzó en 2014 y quedó en pausa en 2020 debido a la falta de recursos para completar la etapa de posproducción. Su conclusión fue posible mediante el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), a través de su línea de posproducción correspondiente al período 2025.

Con las funciones de Caacupé y Piribebuy, Agapito Valiente. Stroessner kyhyjeha” llega finalmente a su estreno oficial después de un proceso de producción iniciado más de una década atrás. Para ambas proyecciones se recomienda llegar con 15 minutos de anticipación para el ingreso a la sala.

Agapito Valiente, en camiseta clara y pantalones oscuros, camina por un jardín con vegetación, sosteniendo un bastón.
Afiche del documental sobre Agapito Valiente.