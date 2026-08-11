El cine mexicano se celebra en Asunción con “Arráncame la vida”

Dirigida por Roberto Sneider, Arráncame la vida llegó a los cines en 2008 y traslada a la pantalla la historia de Catalina Guzmán, una joven de Puebla que vive en la década de 1930 y cuya vida cambia al conocer a Andrés Ascencio, un general con una posición de poder muy superior a la suya.

Lea más: Las 12 películas que competirán en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián

La relación entre ambos lleva a Catalina a ingresar tempranamente a un mundo dominado por las relaciones de poder. A medida que transcurre la historia, la protagonista comienza a cuestionar el lugar que ocupa dentro de su matrimonio y en la sociedad que la rodea, mientras busca construir una vida con mayor autonomía.

La película se desarrolla en el contexto del México posrevolucionario y vincula la historia personal de Catalina con un escenario político marcado por las ambiciones y disputas de poder. De esta manera, la adaptación cinematográfica mantiene uno de los ejes centrales de la novela de Mastretta: el proceso mediante el cual una mujer joven va tomando conciencia de sus propias decisiones en un entorno condicionado por las estructuras sociales de su época.

Una adaptación de la novela de Ángeles Mastretta

Publicada originalmente en 1985, Arráncame la vida fue la primera novela de Ángeles Mastretta y obtuvo ese mismo año el Premio Mazatlán de Literatura. La escritora, nacida en Puebla en 1949, desarrolló buena parte de su obra literaria alrededor de personajes femeninos y sus experiencias dentro de distintos contextos sociales.

Para la versión cinematográfica, Roberto Sneider estuvo a cargo de la dirección y del guion, elaborado a partir de la novela de Mastretta. La película tiene una duración de 110 minutos y fue producida entre México y España. El reparto está encabezado por Ana Claudia Talancón, Daniel Giménez Cacho, José María de Tavira e Isela Vega.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El filme tuvo además un recorrido destacado en la entrega de premios de la industria mexicana. En 2009 recibió cuatro premios Ariel, correspondientes a guion adaptado, diseño de arte, vestuario y maquillaje.

La proyección en Asunción se realizará este miércoles 12 de agosto a las 19:00, como parte de la celebración del Día del Cine Mexicano, con una actividad impulsada por la Embajada de México en Paraguay. El acceso es gratuito y los cupos son limitados.

Las reservas pueden realizarse al correo embparaguay@sre.gob.mx o al teléfono 0971 503 965.