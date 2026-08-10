Doce películas competirán en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián

Entre los filmes de este apartado dedicado a obras dirigidas por cineastas de origen latino, producidas total o parcialmente en Latinoamérica, figuran cuatro mexicanos, tres chilenos y dos argentinos, así como sendas representaciones de Brasil, Colombia y Paraguay.

La sección contará con el estreno mundial de 'A Professora de Francês/The French Teacher', cuarto largometraje de ficción del brasileño Ricardo Alves Jr., que presenta este 'thriller' psicológico en el que una mujer regresa a casa tras enfermar su padre y es acogida por vecinos de una congregación religiosa que amenazan su identidad y su cordura.

El dúo formado por los colombianos Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García regresa a San Sebastián con su última película, 'Cinco años, cuatro meses', estrenada en Karlovy Vary (República Checa), que cuenta la historia de una mujer que sigue el rastro de un oscuro rumor para encontrar a su hijo desaparecido en el conflicto armado de Colombia.

'El tren fluvial', dirigido por los argentinos Lucas A. Vignale, recientemente fallecido, y Lorenzo Ferro, que debuta como cineasta en el Zinemaldia en el que ha participado varias veces como actor, es uno de los dos filmes argentinos que compiten en Horizontes Latinos.

La participación de este país se completa con 'La ilusión de un verano sin fin', un documental de la fotógrafa Alessandra Sanguinetti rodado durante 25 años y que sigue la infancia, adolescencia y maternidad de dos primas que viven en la pampa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Después de inaugurar Horizontes Latinos en 2025 con el estreno mundial de 'Limpia', la chilena Dominga Sotomayor regresa al festival con 'La Perra', una adaptación libre de la novela homónima de Pilar Quintana galardonada con un Palm Dog en la Quincena de Cineastas de Cannes.

El director de fotografía y realizador de largometrajes de no ficción mexicano Bruno Santamaría Razo se lanza a la ficción con 'Seis meses en el edificio rosa con azul', estrenado en la Semana de la Crítica de Cannes y que en 2022 recibió el Premio al Mejor Proyecto del Foro de Coproducción y el Premio Dale!.

Estos títulos se suman a las películas mexicanas con coproducción española ya anunciadas 'Ceniza en la boca', de Diego Luna; 'Chicas tristes', de Fernanda Tovar; 'Moscas', de Fernando Eimbcke; la chilena 'El deshielo', de Manuela Martelli; y la paraguaya 'Narciso', de Marcelo Martinessi, que será la encargada de clausurar la sección.

Estas películas optan al Premio Horizontes Make & Mark, dotado con 35.000 euros (unos 40.400 dólares) destinados al productor mayoritario de la película y al distribuidor español.

Además, 'Narciso', 'Chicas tristes', 'El deshielo', 'Cinco años, cuatro meses', 'El tren fluvial', 'Siempre soy tu animal materno' y 'La ilusión de un verano sin fin', al tratarse de las primeras o segundas películas de su directora o director, optan también al Premio DAMA de la Juventud, atribuido por un jurado formado por 150 estudiantes de entre 18 y 25 años.