El final de la calle Oak

Título original: The End of Oak Street
Dirección: David Robert Mitchell
Guion: David Robert Mitchell
Elenco: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella, Christian Convery, Jordan Alexa Davis, P.J. Byrne, Chris Coy
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 99 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 17:40 (doblada); 15:00; 20:10; 22:40 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:00; 21:00 (doblada); 13:00; 15:00; 19:00 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:15; 15:00; 19:00; 21:40 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 22:30 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 19:30 (doblada); 21:30 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 14:20; 21:45 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 19:00; 21:00 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:00; 17:00; 19:00 (doblada); 21:00 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 17:00; 19:00; 21:00 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 14:15; 20:00 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 17:00; 19:00; 21:00 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 19:00; 21:00 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 15:15; 19:15 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 16:30 (doblada); 19:30 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 13:50 (doblada); 19:20 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 21:30 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 19:30; 21:30 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 19:55 (doblada).