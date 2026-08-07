Vuelven Ted Lasso y Cien años de soledad: Los estrenos del finde en streaming

Esta semana trae a plataformas de streaming las nuevas temporadas de la galardonada comedia deportiva Ted Lasso, la segunda parte de la versión de Netflix de Cien años de soledad, lo nuevo del creador de American Horror Story, una nueva serie anime de Star Wars, un enigmático thriller de suspenso con Wagner Moura y un intrigante filme brasileño de ciencia ficción, entre muchas otras novedades en series y películas.

Series

Ted Lasso, temporada 4 (Apple TV)

Llega la nueva temporada de una de las series originales más populares de Apple. Luego de haber regresado a Estados Unidos tras haber entrenado al equipo inglés de fútbol AFC Richmond, Ted recibe la oferta de volver al Reino Unido para dirigir al equipo femenino del club. Protagonizada por Jason Sudeikis, Hannah Waddingham y Juno Temple.

Cien años de soledad, parte 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie colombiana que adapta la parte final de la emblemática obra literaria de Gabriel García Márquez sobre las vidas y conflictos de la familia Buendía en el recóndito pueblo de Macondo. Con Diego Vásquez, Marleyda Soto y Claudio Castaño.

Fragmentos (Disney+)

La nueva serie de Ryan Murphy, creador de American Horror Story, trascurre en Los Ángeles en la década de 1980 y sigue a un grupo de estudiantes que lidian con dramas personales y la aparición de un asesino serial en la ciudad. Protagonizan Igny Rigney, Kaia Gerber y Hayes Warner.

Star Wars Visions: La novena Jedi (Disney+)

Una serie animada producida por el prolífico estudio de anime Production I.G. basada en el cortometraje La novena Jedi, estrenado en 2021 en la primera temporada de la serie de antología Star Wars Visions.

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Sterling Point (Prime Video)

Una nueva serie estadounidense de drama en la que una adolescente y su hermano heredan de su misterioso abuelo una pequeña isla en Canadá, donde encuentran secretos inesperados de su familia. Con Ella Rubin, Amélie Hoeferle y Keen Ruffalo.

Acaramelados (Netflix)

Una comedia romántica coreana en la que una agente fiscal pierde la memoria y acaba viviendo con un entrenador de boxeo que le dice que es su novio. Protagonizada por Jung Hae-in y Shin Ha-young.

Gatos callejeros (Netflix)

Una serie animada de comedia sobre las desventuras de un grupo de gatos de distintas clases sociales en el laberinto urbano de Londres. Creada y protagonizada por Ricky Gervais.

Futurama, temporada 14 (Disney+)

Nuevos episodios de la mundialmente popular serie de comedia y ciencia ficción creada por Matt Groening, también creador de Los Simpson, con nuevas aventuras de Fry, Leela, el robot Bender y sus amigos de la compañía Planet Express.

Nadie nos va a extrañar, temporada 2 (Prime Video)

Regresa esta serie mexicana sobre un grupo de estudiantes que inician un negocio clandestino de venta de tareas en su colegio, con consecuencias inesperadamente graves. Con Nicolás Haza, Camila Calónico y Virgilio Delgado.

Muertos S.L., temporada 4 (Netflix)

Nueva temporada de esta comedia española sobre los caóticos esfuerzos de un hombre por mantener a flote la empresa funeraria de su jefe fallecido, junto a la viuda de este. Protagonizan Carlos Areces, Ascen López y Salva Reina.

Mi vida con los chicos Walter, temporada 3 (Netflix)

Una nueva temporada de esta serie estadounidense de drama sobre una adolescente que, luego de perder a su familia en un accidente, es acogida por una familia rural con ocho hijos. Con Nikki Rodriguez y Sarah Rafferty.

Los hechiceros más allá de Waverly Place, temporada 3 (Disney+)

Nuevos episodios de esta serie secuela de la producción de Disney Channel Los hechiceros de Waverly Place, en la que Justin, ahora padre de familia, acepta entrenar a una joven hechicera en entrenamiento. Protagonizada por Janice LeAnn Brown y David Henrie.

Operación Safed Sagar (Netflix)

Una serie india de acción que sigue a un escuadrón de pilotos militares en una peligrosa misión. Con Siddhart y Jimmy Shergill.

Películas

La última casa (Netflix)

Un thriller de suspenso en el que una familia queda inexplicablemente atrapada dentro de su casa por una fuerza misteriosa, y deben hallar la forma de sobrevivir y escapar. Protagonizan Greta Lee y Wagner Moura bajo la dirección de Louis Leterrier.

Carrera de bestias (Prime Video)

Un filme brasileño de acción que trascurre en Río de Janeiro en el futuro cercano y gira en torno a una sangrienta carrera por la ciudad en la que participan personas de escasos recursos y sobre la cual magnates apuestan montos millonarios. Con Matheus Abreu, Anitta y Rodrigo Santoro, dirigida por Fernando Meirelles, Rodrigo Pesavento y Ernesto Solis.

La heroína del moño (Netflix)

Una adaptación animada del manga Princess Knight del legendario autor Osamu Tezuka, que trascurre en un mundo de fantasía donde la princesa de un reino caído busca salvar a su nuevo hogar de la calamidad que destruyó sus tierras. Dirigida por Yuuki Igarashi. Se estrena el sábado.