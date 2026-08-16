Video: Mirá los primeros 5 minutos de ‘Lanterns’, la nueva serie de HBO

A tan solo unos días de su gran estreno, HBO nos dio un adelanto con el inicio del capítulo piloto. En este clip podemos ver el trasfondo de los dos protagonistas: el legendario Hal Jordan y el joven John Stewart, interpretados por Kyle Chandler y Aaron Pierre, respectivamente.

Lanterns se perfila como un thriller policial con un toque bastante oscuro y maduro, pero sin perder esa dosis de humor tan característica de las producciones de James Gunn.

El arranque va directo al grano: nos muestra rápidamente el pasado de Hal Jordan sin dar rodeos ni explicaciones innecesarias, dejando todo listo para entrar de lleno en la acción.

¿Qué pasa en estos primeros 5 minutos?

La serie arranca con un flashback en 1996: un pequeño John Stewart mira en la televisión una entrevista al Linterna Verde original, Hal Jordan, soñando con convertirse en uno de ellos algún día.

El momento más intenso de esta secuencia ocurre cuando el padre de John decide probar el coraje de su hijo usándolo como soporte para un blanco de tiro. Con absoluta confianza en la puntería de su padre, el niño ni siquiera tiembla.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De ahí, la historia da un salto en el tiempo hasta 2016, mostrándonos a un Stewart ya adulto que da sus primeros pasos como aprendiz de Jordan.

Es una primera mirada muy interesante que deja en claro el estilo de la producción. Al igual que sucedió con The Penguin (protagonizada por Colin Farrell), la serie apuesta por un enfoque más terrenal y realista, sin dejar de lado los elementos fantásticos de los cómics.

¿Cuándo se estrena ‘Lanterns’?

El primer episodio estará disponible este 16 de agosto por HBO y Max. Los siete capítulos restantes se irán estrenando cada domingo, culminando la temporada el próximo 4 de octubre.

Además de Chandler y Pierre en los papeles principales, la serie marca el regreso de Nathan Fillion como Guy Gardner. El elenco se completa con nombres como Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, J. Alphonse Nicholson y Jasmine Cephas Jones.

Por si fuera poco, el tráiler lanzado semanas atrás ya nos dejó ver un adelanto del villano Antaan, así como guiños directos a los Manhunters, los míticos antecesores de los Green Lantern Corps.