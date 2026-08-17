Paraguayas en “Moria”: Coral Gabaglio y Shirley Giménez cuentan su experiencia en la serie de Netflix

Coral Gabaglio y Shirley Giménez son dos actrices paraguayas que desde hace más de una década residen en Buenos Aires, Argentina. A través de un casting llegaron a la serie “Moria”, donde participan de las escenas que recrean los días de la actriz y presentadora argentina en el Penal del Buen Pastor.

Gabaglio detalló que el rodaje de esas escenas, que aparecen en el último capítulo de la serie, se rodaron en un lugar de Buenos Aires que “era de seminaristas”, para recrear el sitio que hasta el año pasado fue la penitenciaría de mujeres “Casa del Buen Pastor”.

El rodaje de estas escenas duró una semana, con jornadas de grabación que arrancaban al mediodía y se extendían hasta las dos de la madrugada, detalló Giménez.

“La estética que tiene la serie es muy flashera, es una puesta impresionante. La estética era tan hermosa”, comentó Gabaglio y señaló que quedó impresionada con todo el trabajo de arte que había en esta producción.

Ambas actrices coinciden en la tranquilidad que les transmitió el director Javier Van de Couter y en la posibilidad que les dio de poder aportar frases y palabras en guaraní para otorgarle una mayor naturalidad a las escenas.

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“Desde un principio quería que la escena de la cárcel fuera totalmente atípica, nada que tenga que ver con violencia. Que sea como realmente fue, fue una bocanada de aire fresco para las chicas”, detalló Gabaglio, en cuanto a la visión que tenía el director de dicha secuencia de la serie.

La actriz añadió que la presencia de la actriz Moria Casán en la penitenciaría modificó el entorno. “Era alegría, estar con Moria, no poder creer que Moria esté en la cárcel, fiesta, entrega de regalos, toda la calesita se tornó en base a su presencia”, indicó.

Gabaglio comentó que con Shirley Giménez comenzaron a idear cosas nuevas para el texto, sobre todo para la escena de la peluquería en que traducen al guaraní las frases emblemáticas de la actriz.

Así fue que “si querés llorar, llorá” se transformó en “Ne rasêséramo ne rasê” y “¿Quiénes son?" en “¿Maãpio umía?”.

De este proceso también participaron otras actrices que son oriundas del litoral argentino o hijas de paraguayos, según comentaron. Gabaglio recordó que también pidió ayuda a su padre, mientras que Shirley consultaba con su hermana las frases en guaraní.

Los personajes de Coral Gabaglio y Shirley Giménez

Coral Gabaglio interpretó a Ramona, una de las dos compañeras de celda de Casán. La otra compañera de celda fue interpretada por la actriz y productora Victoria Zapata.

Shirley Giménez, por su parte, comentó que ya desde el principio le avisaron que su parte sería el de una reclusa que canta en el karaoke y que querían una versión de “A mi manera” en guaraní, pero con ritmo de cumbia.

“Ya en ese instante me puse a buscar en YouTube alguien que cante en guaraní, por suerte encontré. Ahí fui bajando, escribiendo, porque también el elenco de las seis actrices reclusas tenían que cantar a la par conmigo”, comentó Giménez.

Las actrices ensayaron la canción en una de las casas rodantes utilizadas para el rodaje, pero luego grabaron la canción en un estudio profesional.

Cecilia Roth, metida en la piel de “Moria”

“Yo estaba súper entusiasmada con conocer a Cecilia. Fue hermosa la experiencia, es una actriz tan puesta en su tarea”, comentó Coral Gabaglio acerca de trabajar con la reconocida actriz argentina Cecilia Roth, que encarnó a “Moria” en este tramo de la serie.

“Apenas ella llegaba al set empezábamos a hablar desde el rol. Siempre era de Moria a Ramona. Toda la previa ya estábamos en juego. Me preguntaba cosas cómo era en la cárcel, yo le contaba desde Ramona”, añadió.

Recordó que recién cuando se terminaba de grabar la escena, Roth dejaba a un lado el personaje y conversaba siendo ella misma.

“Hay una parte muy cómica, que viene y se sienta. Era en la parte de la cárcel en que íbamos a comer y me dice ‘me emocioné mucho con la canción, estuviste muy bien’. Yo no sabía si me decía como Moria o como Cecilia, no quise preguntar, pero el piropo ya vino”, comentó Giménez entre risas.

Gabaglio comentó además que la actriz de películas como “Todo sobre mi madre” y “Martín (Hache)”, no tenía muchas exigencias en cuanto a las tomas pero solía pedir repetir la escena cuando sentía que la misma no se sentía tan real. “Cecilia busca la verdad”, remarcó.

Un destaque a la hospitalidad paraguaya

“¡Amo Paraguay! Claro que sí ¡Yo me quedo a vivir acá, señoras!“, exclama el personaje de Moria en una de las escenas donde las mujeres de la penitenciaría la llenan de regalos.

Sopa paraguaya, mbeju, zapatillas bordadas, un equipo de mate y otros regalos llegan son ofrecidos a la actriz poco después de su llegada al Buen Pastor.

Tanto Coral como Shirley destacaron esta escena y lo que representa respecto a la hospitalidad paraguaya.

“Cuando leí el guion, yo le pregunté a Javier ‘¿esto pasó en serio?’ Realmente me impresionó que la gente le regalaba cosas. Obviamente que había gente que ni ahí, pero la gran mayoría estaba muy entusiasmada por la figura que es Moria ¿no? Ella misma dice que fue como una experiencia espiritual", comentó Shirley.

Agregó que en esencia en esta secuencia “hay una cosa muy amorosa”. “Es lindo cuando te dicen eso ‘yo me fui a tu país y qué bien me trata tu gente’. Eso se ve en la serie”, remarcó.

La actriz recordó a la gran comunidad paraguaya que vive en la Argentina y la popularidad que también tiene Moria Casán en nuestro país. “Es una fiesta sentirse parte, de alguna manera, de su vida”, acotó.

Los otros proyectos actorales de Coral Gabaglio y Shirley Giménez

Además de esta participación en la serie de “Moria”, Coral Gabaglio escribió y actuó en el cortometraje “El cruce”, una coproducción entre Paraguay y Argentina que se grabó el pasado mes de abril en la provincia argentina de Misiones.

Anticipó que se trata de un proyecto, dirigido por Ana García Blaya, inspirado en una vivencia que tuvo durante la pandemia cuando las fronteras se cerraron y su padre se enfermó.

La actriz también forma parte de la obra teatral “La hora de la víctima”, junto con Marina Castillo, bajo la dirección de Julián Lucero.

Por su parte, Shirley Giménez está abocada a un nuevo proyecto denominado Paciente Simulado Argentina, que “es un campo nuevo para los actores y las actrices para la simulación clínica”.

“Estoy abriendo acá esa posibilidad en Argentina y espero pronto estar en Paraguay también formando actores para que ayudemos también a la formación y a la educación en salud”. detalló.

Finalmente las actrices celebraron la repercusión que está teniendo la serie “Moria”, tras su estreno el pasado viernes 14. La producción consta de ocho capítulos y tiene , además de Cecilia Roth, a Sofía Gala Castiglione y a Griselda Siciliani interpretando a “Moria” en distintas etapas de su vida.