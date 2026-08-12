Serie de Moria Casán en Netflix: ¿Cómo retratarán su prisión en Paraguay?

Netflix estrenará este viernes en todo el mundo su nueva serie original Moria, una dramatización de la vida y carrera de la icónica ‘vedette’ argentina Moria Casán. En la serie, Casán es interpretada en distintas etapas de su vida por las actrices Cecilia Roth, Griselda Siciliani y por su propia hija Sofía Gala.

El tráiler oficial de la serie que fue publicado recientemente por Netflix ofrece un vistazo a momentos de varios episodios y confirma que la serie tocará uno de los momentos más llamativos de la vida de la artista argentina: su encarcelamiento en Paraguay, en 2015.

El avance incluye el momento en que Casán es detenida por la Policía paraguaya y escenas que trascurren en la cárcel de mujeres Buen Pastor de Asunción, donde la actriz estuvo recluida durante nueve días en diciembre de 2015.

El 28 de julio de 2012, Moria Casán fue demorada en el aeropuerto Silvio Pettirossi, en Luque, cuando se disponía a regresar a su país. Fue aprehendida por la desaparición de joyas valuadas en más de 80.000 dólares que le fueron prestadas por un joyero local para vestir durante un espectáculo que la artista presentó en Asunción.

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Tras su aprehensión Casán declaró ante la Fiscalía paraguaya y se le permitió regresar a Argentina, pero fue detenida tres años después, en 2015, cuando regresó a Paraguay para blanquear su situación procesal.

Luego de nueve días en el Buen Pastor, la Fiscalía paraguaya le otorgó una suspensión del proceso y fue sobreseída en 2018.

“Si tuviera que elegir otra nacionalidad elegiría la paraguaya”

Casán valoró positivamente en años posteriores su tiempo de reclusión en Asunción y e incluso regresó - de forma voluntaria - a la penitenciaría de mujeres para visitar a quienes fueron sus compañeras.

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“Si tuviera que elegir otra nacionalidad elegiría la paraguaya por lo divino que me trataron, mimaron y cuidaron”, dijo años después, en 2022, sobre lo ocurrido en Paraguay.