Cine y TV
20 de agosto de 2026 a la - 08:47

Relajadas y muy peligrosas

Tres amigas van de vacaciones a un balneario, pero se desata el caos cuando una excéntrica cuarta amiga se les une.

Por ABC Color

Título original: Spa Weekend

Dirección: Jon Lucas y Scott Moore

Guion: Jon Lucas y Scott Moore

Elenco: Isla Fisher, Leslie Mann, Anna Faris, Michelle Buteau, Tim Ross, Robert Coleby, Felix Williamson

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 97 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 17:20 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 15:00; 19:00 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 17:00 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:30 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 19:20 (doblada).