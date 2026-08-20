Relajadas y muy peligrosas

Título original: Spa Weekend
Dirección: Jon Lucas y Scott Moore
Guion: Jon Lucas y Scott Moore
Elenco: Isla Fisher, Leslie Mann, Anna Faris, Michelle Buteau, Tim Ross, Robert Coleby, Felix Williamson
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 97 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 17:20 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 15:00; 19:00 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 17:00 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:30 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 19:20 (doblada).