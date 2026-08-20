Cine y TV
20 de agosto de 2026 a la - 06:52

Yo, Narciso

Una profesora de sociología que busca investigar para escribir un libro decide hacerse pasar por paciente de un egocéntrico cirujano, pero sentimientos muy reales acaban surgiendo entre ambos.

Por ABC Color

Dirección: Adrián Suar

Guion: Adrián Suar y Pablo Solarz

Elenco: Adrián Suar, Natalia Oreiro, Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Camila Peralta, Andy Chango, Moria Casán

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 94 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 19:50 (en español).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 17:00; 21:00 (en español).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 16:30; 22:00 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 14:30; 19:30 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 15:00; 19:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 17:00 (en español).

*Cine Plaza (Plaza City), 16:15 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris), 17:00 (en español).

*Cinemark (Shopping Lago), 19:00 (en español).