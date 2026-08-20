Yo, Narciso

Dirección: Adrián Suar
Guion: Adrián Suar y Pablo Solarz
Elenco: Adrián Suar, Natalia Oreiro, Julieta Zylberberg, Sofía Morandi, Mariano Saborido, Camila Peralta, Andy Chango, Moria Casán
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 94 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 19:50 (en español).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 17:00; 21:00 (en español).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 16:30; 22:00 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 14:30; 19:30 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 15:00; 19:00 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 17:00 (en español).
*Cine Plaza (Plaza City), 16:15 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris), 17:00 (en español).
*Cinemark (Shopping Lago), 19:00 (en español).