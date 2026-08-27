Impacto mortal

Título original: Deep Water
Dirección: Renny Harlin
Guion: Pete Bridges, Shayne Armstrong, S.P. Krause y Damien Power
Elenco: Aaron Eckhart, Molly Bee Wright, Angus Sampson, Ben Kingsley, Lucy Barrett, Rose Zhao, Lakota Johnson
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 106 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 17:40 (doblada); 22:40 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:10; 21:20 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 17:10 (doblada); 21:40 (subtitulada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:30 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 19:10 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 19:30 (doblada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:00 (doblada).