Cine y TV
27 de agosto de 2026 a la - 09:58

Impacto mortal

Un avión de pasajeros se estrella en medio del océano, y sus pasajeros deben hallar la forma de sobrevivir mientras son acechados por tiburones.

Por ABC Color

Título original: Deep Water

Dirección: Renny Harlin

Guion: Pete Bridges, Shayne Armstrong, S.P. Krause y Damien Power

Elenco: Aaron Eckhart, Molly Bee Wright, Angus Sampson, Ben Kingsley, Lucy Barrett, Rose Zhao, Lakota Johnson

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 106 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 17:40 (doblada); 22:40 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:10; 21:20 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 17:10 (doblada); 21:40 (subtitulada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:30 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 19:10 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 19:30 (doblada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:00 (doblada).