Solo por una noche

Título original: One Night Only
Dirección: Will Gluck
Guion: Travis Braun
Elenco: Monica Barbaro, Callum Turner, Molly Ringwald, LeVar Burton, Maya Hawke, Julia Fox, Charlie Gillespie
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 102 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 13:50; 16:30; 19:00; 21:30 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:05; 19:15 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 16:20; 19:20 (doblada); 21:20 (subtitulada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:10; 22:45 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:45 (doblada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:15; 15:15; 20:00 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 18:40 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:05; 19:15 (doblada); 21:20 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 14:00; 19:10; 21:10 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:00; 15:00; 19:00 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 14:00; 19:10; 21:10 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 18:40 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 21:00 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 21:30 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 19:00 (subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 15:40; 20:00 (doblada); 22:20 (subtitulada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:15; 21:00 (doblada).