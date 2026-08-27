Cine y TV
27 de agosto de 2026 a la - 09:42

Solo por una noche

Un hombre y una mujer se encuentran en la única noche del año en el que el sexo fuera del matrimonio es legal.

Por ABC Color

Título original: One Night Only

Dirección: Will Gluck

Guion: Travis Braun

Elenco: Monica Barbaro, Callum Turner, Molly Ringwald, LeVar Burton, Maya Hawke, Julia Fox, Charlie Gillespie

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 102 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 13:50; 16:30; 19:00; 21:30 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:05; 19:15 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 16:20; 19:20 (doblada); 21:20 (subtitulada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:10; 22:45 (subtitulada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:45 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:15; 15:15; 20:00 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 18:40 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:05; 19:15 (doblada); 21:20 (subtitulada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 14:00; 19:10; 21:10 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:00; 15:00; 19:00 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 14:00; 19:10; 21:10 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 18:40 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 19:00 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 21:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 21:30 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 19:00 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 15:40; 20:00 (doblada); 22:20 (subtitulada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 13:15; 21:00 (doblada).