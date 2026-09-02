Cine en Paraguay: Todos los estrenos que llegan en septiembre

El mes de septiembre trae a cines de Paraguay no solo una nueva comedia de producción nacional sino también la muy esperada nueva versión cinematográfica de la serie de videojuegos de terror Resident Evil, la nueva película animada de DreamWorks y los nuevos filmes protagonizados por grandes estrellas como Brad Pitt o Jason Statham, entre muchos otros estrenos.

Timoteo el loro que se volvió santo (jueves 3)

Una comedia paraguaya que gira en torno a la muerte accidental del loro de una mujer anciana y los esfuerzos de sus amigas por ocultar lo ocurrido, que inesperadamente desembocan en un malentendido religioso sobre un supuesto milagro. Protagonizada por Amada Gómez, Katty Pacuá y Olga Vallejo bajo la dirección de Osvaldo Ortiz Faiman.

Zona cero (jueves 3)

Un filme surcoreano de acción y terror en el que un grupo de personas debe sobrevivir en un edificio, asediados por personas infectadas por un virus que las convierte en criaturas asesinas luego de un aparente ataque bioterrorista. Con Jun Ji-hyun y Koo Kyo-hwan, dirigida por Yeon Sang-ho (Tren a Busan).

La rebelión en la granja (jueves 3)

Una adaptación animada del clásico literario del mismo nombre de George Orwell, en la que un grupo de animales se apoderan de la granja en la que viven. Con las voces de Seth Rogen (La invitación), Gaten Matarazzo (Stranger Things) y Kieran Culkin (Succession), dirigida por Andy Serkis (Venom: Carnage liberado).

El heladero (jueves 3)

Un filme de terror en el que un pueblo en los Estados Unidos se ve envuelto en caos cuando sus niños enloquecen a causa de unos misteriosos helados. Protagoniza Ari Millen (Orphan Black) bajo la dirección de Eli Roth (Hostel).

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Código venganza (jueves 10)

Un thriller de acción que sigue a un exsoldado acusado erróneamente de haber asesinado a un ejecutivo para quien trabajaba como guardaespaldas. En un intento de rescatar al hijo de su jefe de los verdaderos culpables del crimen, se infiltra en un buque carguero que estos han abordado. Con Jason Statham (Beekeeper) y Annabelle Wallis (Maligno), dirigida por Jean-François Richet (Alerta extrema).

Hechizo de amor: La magia continúa (jueves 10)

Una secuela de la popular película romántica de fantasía de 1998 Hechizo de amor. Más de dos décadas después de los eventos del primer filme, las hermanas hechiceras Sally y Gillian descubren secretos ocultos que ponen a toda su familia mágica en crisis. Sandra Bullock y Nicole Kidman vuelven a protagonizar. Dirige Susanne Bier (Bird Box).

El árbol mágico (jueves 10)

Una película de fantasía basada en la saga de novelas The Faraway Tree de Enid Blyton. La historia sigue a un trío de niños que se mudan al campo con sus padres y descubren un acceso a varios mundos mágicos a través de un árbol misterioso. Andrew Garfield (After the Hunt) y Claire Foy (The Crown) encabezan el elenco bajo la dirección de Ben Gregor.

Oasis: Don’t Look Back in Anger (jueves 10)

Un documental musical que hace una crónica del histórico regreso a los escenarios este año de la banda británica de rock Oasis, encabezada por los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Resident Evil: Noche cero (jueves 17)

El cineasta Zach Cregger, realizador de la galardonada La hora de la desaparición, adapta la influyente serie de videojuegos de terror Resident Evil. La película, que cuenta una historia original dentro del universo de los juegos, sigue a un joven trabajador médico que transporta un órgano para trasplante y descubre que su destino ha sido arrasado por un virus que convierte a sus víctimas en zombis y otros tipos de monstruosidades. Protagoniza Austin Abrams.

A cualquier precio (jueves 17)

Un thriller de acción que trascurre en Estados Unidos en 1966 y sigue a un agente afroamericano del FBI que debe hacer equipo con un sicario de la mafia italiana para esclarecer una serie de asesinatos de activistas de derechos civiles. Con Yahya Abdul-Mateen III (Ambulancia) y Mark Wahlberg (Bolas arriba), dirigida por Elegance Bratton.

Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa (jueves 17)

La nueva película de la serie de filmes animados españoles de aventuras Tadeo el explorador, en el que Tadeo y sus aliados enfrentan un nuevo problema cuando desatan accidentalmente una maldición contenida en una reliquia mística.

En el corazón de la bestia (jueves 24)

Un thriller de supervivencia que sigue a un militar de fuerzas especiales estadounidense y a su perro de combate retirado mientras intentan sobrevivir y llegar a la civilización luego de que su avión cayó en medio de los gélidos bosques de Alaska. Protagonizada por Brad Pitt (F1) y dirigida por David Ayer (Beekeeper).

La isla olvidada (jueves 24)

La nueva película del estudio de animación DreamWorks trascurre en Filipinas en la década de 1990 y sigue a dos amigas a punto de separarse porque una de ellas va a mudarse a los Estados Unidos. Sin embargo, ambas son transportadas misteriosamente a una isla mágica donde la memoria se desvanece a medida que uno permanece allí.