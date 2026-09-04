De Fito Páez a Ryan Reynolds: Qué ver este finde en streaming

Esta semana trae a plataformas de streaming nuevas películas originales protagonizadas por estrellas como Ryan Reynolds o Gal Gadot, un documental sobre un ícono de la música argentina y el estreno - luego de su paso por los cines - de lo más nuevo de la saga Star Wars, entre otras novedades.

Películas

Mayday (Apple TV)

Una comedia de acción que trascurre en la década de 1980, en plena Guerra Fría, y sigue a un piloto militar estadounidense cuyo avión sufre un accidente mientras sobrevuela la Unión Soviética, y debe escapar con la ayuda de un carpintero y exagente de la KGB rusa. Protagonizada por Ryan Reynolds, Kenneth Branagh y Maria Bakalova, dirigida por Jonathan Goldstein y John Francis Daley.

The Mandalorian and Grogu (Disney+)

Luego de su paso por cines hace unos meses, debuta en streaming la más reciente película del universo Star Wars. Una continuación de la serie The Mandalorian, la película sigue al cazarrecompensas Din Djarin y al niño Grogu en un peligroso encargo que los pone en contacto con peligrosos criminales galácticos. Con Pedro Pascal, Jeremy Allen White, Martin Scorsese y Sigourney Weaver, dirigida por Jon Favreau.

Carrera contra el tiempo (Prime Video)

Un thriller británico de acción en el que una fiscal recibe una llamada informándole de que su hijo ha sido secuestrado y le ordenan cruzar corriendo Londres para impedir que un testigo clave en un caso que ella lleva testifique. Protagonizan Gal Gadot y Damian Lewis bajo la dirección de Kevin Macdonald.

Fito Páez: El mundo cabe en una canción (Netflix)

Un documental musical que recuenta la vida y destacada carrera del legendario cantautor argentino Fito Páez. Dirigido por Matías Gueilburt.

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Gandhari (Netflix)

Un thriller indio de acción en el que una mujer pierde la vista en un incidente en el que su hija es secuestrada. A pesar de su situación, decide tomar el asunto en sus propias manos. Con Tapsee Pannu e Ishwak Singh, dirigida por Devashish Makhija.

Series

Mal de amores (Netflix)

Un drama romántico histórico mexicano que trascurre a principios del Siglo XX, durante la Revolución Mexicana, y sigue a una joven mujer que desafía las normas sociales de la época y decide estudiar medicina, mientras se forma un triángulo amoroso en torno a ella. Protagonizada por Renata Vaca, Juan Pablo Fuentes e Iván Amozurrutia.

Los caballeros, temporada 2 (Netflix)

Regresa esta serie británica de acción basada en la película del mismo nombre de Guy Ritchie. La historia sigue a un heredero aristocrático que recibe de su padre no solo su masiva propiedad en el campo inglés, sino también su operación clandestina de narcotráfico. Con Theo James, Kaya Scodelario y Giancarlo Esposito.