¿Qué ver en Netflix, Disney y Prime Video? Guía de estrenos para maratonear

Esta semana trae a las plataformas de streaming un amplio listado de estrenos que incluye una película de suspenso con el legendario Robert De Niro, una dramatización de un impactante caso criminal de la historia reciente en Argentina y los regresos de varias series populares que estrenan nuevas temporadas.

Películas

Susurran tu nombre (Netflix)

Un thriller estadounidense de suspenso en el que un hombre que busca a su hijo desaparecido pide ayuda a su padre, un detective jubilado quien, años antes, logró atrapar a un elusivo asesino serial. Protagonizada por Robert De Niro, Michelle Monaghan y Adam Scott, dirigida por James Ashcroft.

Barreda (Prime Video)

Un thriller argentino basado en hechos reales, que gira en torno a un caso ocurrido en 1992, cuando un dentista fue acusado de asesinar a toda su familia. Con Luis Machín, Carla Peterson y Mercedes Morán, dirigida por Daniela Goggi.

El último amanecer (Prime Video)

Un drama romántico en el que una joven estadounidense viaja a España con su familia y se enamora de un joven local, lo que la pone en una encrucijada inesperada. Protagonizan Maia Reficco, Fernando Líndez y Eva Longoria bajo la dirección de Carlson Young.

Una mujer sin pasado (Netflix)

Un thriller danés de suspenso en el que una mujer con amnesia descubre que es miembro de una poderosa familia dueña de un imperio naviero y debe reconstruir su pasado para entender por qué se alejó de esa vida. Con Natalie Madueño y Claes Bang, dirigida por Barbara Topsøe-Rothenborg.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Series

Gutiérrez is mai neim (Disney+)

Una comedia argentina de acción que sigue a dos torpes policías que, por casualidad, se ven obligados a resolver el asesinato del embajador de Rusia en Argentina y deben lidiar con interferencia de parte de la CIA estadounidense. Protagonizada por Darío Barassi, Yayo Guridi y Juli Savioli.

Margarita, temporada 3 (HBO Max)

Nuevos episodios de esta serie argentina de comedia creada por Cris Morena, realizadora de éxitos como Chiquititas, Rebelde Way o Floricienta. La serie sigue a una adolescente quien descubre que es heredera al trono de un lejano reino. Con Mora Bianchi y Ramiro Spangenberg.

Materia oscura, temporada 2 (Apple TV)

Regresa este thriller de ciencia ficción sobre un físico que logra entrar a una línea de tiempo paralela a través de uno de sus intentos, y debe hallar la forma de volver a su propio universo. Protagonizan Joel Edgerton y Jennifer Connelly.

Toda la verdad de mis mentiras (Netflix)

Una miniserie española en la que un viaje de vacaciones de un grupo de jóvenes se vuelve una odisea de alta tensión cuando secretos inesperados son revelados entre ellos. Con Daniel Ibáñez, Itziar Manero y Ricardo Gómez.

Ratonera (Netflix)

Una serie coreana de suspenso en la que un escritor descubre que otra persona ha usurpado su identidad, y debe buscar la forma de revertir esa situación y recuperar su vida. Protagonizada por Ryu Jun-yeol y Sol Kyung-gu.

Cuatro manos, dos sonatas (Netflix)

Un drama romántico coreano que sigue la relación y rivalidad de dos jóvenes prodigio de la música, desde la secundaria hasta su vida adulta como pianistas profesionales. Con Song Kang y Jun. Disponible desde el sábado.

Leanne, temporada 2 (Netflix)

Nuevos episodios de esta comedia dramática estadounidense sobre una mujer que intenta reconstruir su vida luego de ser abandonada por su esposo. Protagonizan Leanne Morgan y Kristen Johnson.

Beauty in Black, temporada 3 (Netflix)

Regresa este drama del productor estadounidense Tyler Perry sobre el conflicto entre una stripper y una poderosa familia dueña de un imperio de cosméticos con vínculos clandestinos. Con Taylor Polidore Williams y Crystle Stewart.

Cementerio, temporada 3 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie turca de suspenso sobre una unidad policial especial que investiga casos de asesinatos de mujeres. Protagonizada por Birce Akalay y Olgun Toker.