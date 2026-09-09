Video: mirá el tráiler oficial de la nueva serie de “Carrie” basada en la novela de Stephen King

El lanzamiento de este adelanto marca además el inicio de la cuenta regresiva para el estreno global de la serie, programado exclusivamente en la plataforma de streaming para el 7 de octubre de 2026.

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Mike Flanagan a la cabeza de la adaptación

Uno de los aspectos que más expectativas genera entre los fanáticos del género es la presencia de Mike Flanagan como creador, showrunner y productor ejecutivo del proyecto. Creador de éxitos como La maldición de Hill House, Misa de medianoche y La caída de la Casa Usher, Flanagan también asume la dirección de cuatro de los ocho episodios que componen la temporada.

Por su parte, el mismísimo Stephen King se sumó al proyecto como productor ejecutivo, garantizando la fidelidad al espíritu de su obra ópera prima. La dirección de los capítulos restantes está a cargo de un equipo conformado por Kate Siegel, Axelle Carolyn, Kyra Sedgwick y Hiromi Kamata.

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Trama renovada: El acoso escolar y las redes sociales

Si bien la producción de Amazon MGM Studios respeta el conflicto central de la joven Carrie White —una adolescente marginada por sus compañeros que vive aislada bajo el yugo de una madre ultrarreligiosa—, esta nueva versión actualiza las dinámicas del acoso escolar incorporando elementos del mundo contemporáneo.

En esta oportunidad, tras la muerte de su padre, Carrie es expuesta a un ambiente de secundaria pública donde un episodio de bullying rápidamente se vuelve viral en las redes sociales. A la par de la crueldad digital, comienzan a manifestarse los temibles poderes telequinéticos que la convertirán en una amenaza para todo su entorno.

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El elenco: ¿Quiénes interpretan a los personajes clásicos?

La actriz Summer H. Howell fue elegida para encarnar a Carrie White, tras imponerse en un exhaustivo proceso de casting en el que participaron cerca de 1.500 aspirantes.

El reparto principal se completa con:

Margaret White: Samantha Sloyan.

Sue Snell: Siena Agudong.

Chris Hargensen: Alison Thornton.

Tommy Ross: Joel Oulette.

Señorita Desjardin: Amber Midthunder.

Director Grayle: Matthew Lillard.

Además, la serie cuenta con la participación de actores recurrentes en las producciones de Flanagan, como Kate Siegel, Rahul Kohli, Michael Trucco, Crystal Balint y Heather Graham.

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Fecha de estreno y homenaje a un clásico de 50 años

La primera temporada de Carrie constará de 8 episodios y estará disponible simultáneamente en más de 240 países a través de Prime Video a partir del 7 de octubre de 2026.

El estreno no es casualidad: llega en el marco del 50.° aniversario del lanzamiento de la histórica película de 1976 dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Sissy Spacek.

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Cinco décadas después de aquella emblemática cinta, el universo de Stephen King renace en formato episódico para cautivar a una nueva generación de espectadores.