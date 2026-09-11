Emmy 2026: dónde ver a las series nominadas antes de la premiación

La Academia de la Televisión difundió las nominaciones a los premios Emmy 2026, y la serie médica The Pitt se quedó con el liderazgo indiscutido: 25 nominaciones en total. Detrás se ubicaron Hacks con 24, Widow’s Bay con 19, Pluribus con 18 y Beef con 16 menciones, mientras que DTF St. Louis sumó 13 y tanto Saturday Night Live como Spider-Noir llegaron a 11 cada una.

La ceremonia número 78 de los Emmy se realizará este lunes 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Mariska Hargitay —recordada por su papel en Law & Order: Special Victims Unit— como maestra de ceremonias.

Lea más: Premios Emmy 2026: estos son los principales nominados para la 78° edición

Para quienes quieran llegar a la gala habiendo visto (o al menos conociendo) a las candidatas, acá va la guía de dónde encontrar cada título.