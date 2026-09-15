Cine y TV
15 de septiembre de 2026 a la - 02:43

Ganadores de los Emmy en las principales categorías

Hiro Murai, Katie Dippold y Matthew Rhys, ganadores de los premios a la Mejor Dirección de una Serie de Comedia, Mejor Guion de una Serie de Comedia, Mejor Actor Protagonista en una Serie de Comedia y Mejor Serie de Comedia por "Widow's Bay", posan en la sala de prensa durante la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el Peacock Theater.
Hiro Murai, Katie Dippold y Matthew Rhys, ganadores de los premios a la Mejor Dirección de una Serie de Comedia, Mejor Guion de una Serie de Comedia, Mejor Actor Protagonista en una Serie de Comedia y Mejor Serie de Comedia por "Widow's Bay", posan en la sala de prensa durante la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el Peacock Theater.040534+0000 AMY SUSSMAN

Esta es la lista de ganadores de las principales categorías de los 78° Premios Emmy que se entregaron en Los Ángeles el lunes.

Por AFP
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La maldición de Widow’s Bay” terminó la noche con la impresionante cifra de 14 Emmys en total, lo que la convierte en la comedia más premiada en un solo año.

The Pitt” repitió como mejor serie dramática, y “DTF St. Louis” ganó como mejor miniserie.

La gala fue conducida por Mariska Hargitay, estrella de “Law and Order: Special Victims Unit”.

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Los otros ganadores de la noche

Los actores estadounidenses Shawn Hatosy, Katherine LaNasa, Isa Briones, Noah Wyle, Taylor Dearden, Supriya Ganesh, Patrick Ball y Fiona Dourif, la actriz australiana Shabana Azeez, el actor galés Gerran Howell y la actriz irano-estadounidense Sepideh Moafi —ganadores del premio a la Mejor Serie Dramática por "The Pitt"— posan en la sala de prensa durante la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el Peacock Theatre de LA Live, en Los Ángeles.
Los actores estadounidenses Shawn Hatosy, Katherine LaNasa, Isa Briones, Noah Wyle, Taylor Dearden, Supriya Ganesh, Patrick Ball y Fiona Dourif, la actriz australiana Shabana Azeez, el actor galés Gerran Howell y la actriz irano-estadounidense Sepideh Moafi —ganadores del premio a la Mejor Serie Dramática por "The Pitt"— posan en la sala de prensa durante la 78.ª edición de los premios Primetime Emmy en el Peacock Theatre de LA Live, en Los Ángeles.

Mejor serie dramática: “The Pitt”

Mejor comedia: “La maldición de Widow’s Bay”

Mejor miniserie: “DTF St. Louis”

Mejor actor dramático: Noah Wyle, “The Pitt”

Mejor actriz dramática: Rhea Seehorn, “Pluribus”

Mejor actor de comedia: Matthew Rhys, “La maldición de Widow’s Bay”

Mejor actriz de comedia: Jean Smart, “Hacks”

Mejor actor de miniserie o película para televisión: Matthew Rhys, “La bestia en mí”

Mejor actriz de miniserie o película para televisión: Sally Field, “Criaturas luminosas”

Mejor actor de reparto de serie dramática: Tom Pelphrey, “Task: Unidad especial”

Mejor actriz de reparto de serie dramática: Allison Janney, “La diplomática”

Mejor actor de reparto de comedia: Stephen Root, “La maldición de Widow’s Bay”

Mejor actriz de reparto de comedia: Kate O’Flynn, “La maldición de Widow’s Bay”

Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión: David Harbour, “DTF St. Louis”

Mejor actriz de reparto de miniserie o película para televisión: Linda Cardellini, “DTF St. Louis”.