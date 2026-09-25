Las mejores 100 series del siglo XXI, según el New York Times

El diario estadounidense The New York Times publicó su listado de las 100 mejores series de televisión del siglo XXI, una selección elaborada a partir del voto de más de 500 figuras destacadas de la industria audiovisual, entre las que figuran creadores, directores, showrunners y actores reconocidos.

Para este ranking, el medio estableció un criterio temporal estricto: únicamente se tuvieron en cuenta aquellas producciones estrenadas a partir del 1 de enero de 2000. Esta delimitación dejó fuera a títulos icónicos de finales de los años 90 como Los Soprano (estrenada en 1999), pese a su amplia influencia en la época dorada de la televisión moderna.

Entre los votantes que participaron de la encuesta figuran intérpretes como Bryan Cranston, Elisabeth Moss, Adam Scott, Rose Byrne, Colman Domingo y Jason Bateman, además de creadores de la talla de Damon Lindelof, Lena Dunham, Lena Waithe y Noah Hawley.

Lea más: ¿Qué ver en Netflix, Disney y Prime Video? Guía de estrenos para maratonear

Las 100 mejores series del siglo XXI según el New York Times