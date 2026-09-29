Terror paraguayo, Anne Hathaway y Tom Cruise renovarán la cartelera de cine en octubre

Como es apropiado, el mes de Halloween trae a cines de Paraguay varias propuestas de terror, entre ellas una producción nacional. Además, se estrena la nueva película del director de Mangoré, por amor al arte y filmes protagonizados por grandes estrellas de Hollywood como Anne Hathaway y Tom Cruise, la nueva adaptación al cine del videojuego Street Fighter, entre otros estrenos.

La sombra (jueves 1)

Una nueva película paraguaya de terror sobre dos hombres que, luego de cometer un crimen, se refugian en una casa y toman como rehén a la mujer que vive allí, pero pronto descubren que el lugar y su víctima ocultan secretos sobrenaturales. Protagonizada por Fernando Abadie (El apartamento), Ariell López y Clotilde Cabral (Gritos del Monday) bajo la dirección de Michael Kovic Jr. (El apartamento).

Digger (jueves 1)

La nueva película del galardonado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu (Amores perros, Birdman, El renacido) es una comedia negra en la que un poderoso magnate petrolero causa una catástrofe ambiental y se ve obligado a intentar salvar al mundo de sus propios errores. Tom Cruise (Misión Imposible: La sentencia final) protagoniza junto a Riz Ahmed (El esquema fenicio), John Goodman (Kong: La Isla Calavera) y Sandra Huller (Proyecto Fin del Mundo).

Verity (jueves 1)

Un thriller erótico basado en la novela homónima de Colleen Hoover sobre una joven escritora que es contratada para ayudar a una estrella del mundo literario a terminar su próxima novela, pero acaba descubriendo secretos perturbadores sobre su colega. Con Anne Hathaway (El final de la calle Oak), Dakota Johnson (Materialistas) y Josh Hartnett (La trampa), dirigida por Michael Showalter (Vaya Navidad).

Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa (jueves 1)

La nueva película de la serie de filmes animados españoles de aventuras Tadeo el explorador, en el que Tadeo y sus aliados enfrentan un nuevo problema cuando desatan accidentalmente una maldición contenida en una reliquia mística.

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Madre siniestra (jueves 8)

Un filme de terror en el que una entidad maligna toma la forma de la madre de una familia y comienza a acechar a su hija y a su esposo. Protagonizada por Jessica Chastain (El ángel de la muerte) y dirigida por Rob Savage (Boogeyman).

Aniquilación (jueves 8)

Un filme de acción y terror en el que una soldado debe proteger a su hija y a sus vecinos cuando un grupo de supersoldados asesinos los atacan luego de escapar de una instalación secreta del gobierno estadounidense. Con Adria Arjona (Andor) y Dan Stevens (Abigail), dirigida por Adam Wingard (Godzilla y Kong: El nuevo imperio).

Hope (jueves 8)

Un filme surcoreano de acción y ciencia ficción en el que el jefe de policía de un pequeño pueblo y su asistente novata deben defender el poblado ante la aparición de devastadores y letales monstruos. Protagonizan Hwang Jung-min (Narcosantos) y Jung Ho-yeon (El juego del calamar) bajo la dirección de Na Hong-jin (En presencia del diablo).

Street Fighter (jueves 15)

Una nueva adaptación al cine de la icónica serie de videojuegos de pelea Street Fighter. La historia sigue a un grupo de peleadores de varios rincones del mundo que se reúnen en un torneo de artes marciales que podría cambiar los destinos de todos sus participantes. Con Noah Centineo (Black Adam), Andrew Koji (Tren bala) y Callina Liang (Presencia), dirigida por Kitao Sakurai (Un viaje pesado).

La caída de la ballena (jueves 15)

Un thriller de supervivencia en el que un joven buzo es tragado por una ballena y debe hallar la forma de escapar del masivo cuerpo del cetáceo. Protagonizada por Austin Abrams (Resident Evil: Noche cero) y Josh Brolin (La guerra de los últimos), y dirigida por Brian Duffield (Nadie te salvará).

Quiero tu sexo (jueves 15)

Una comedia erótica sobre un hombre que es contratado por una excéntrica artista como su ‘musa sexual’, y acaba envuelto en una trama de sexo, crimen y obsesión. Con Cooper Hoffman (Camina o muere) y Olivia Wilde (La invitación), dirigida por Gregg Araki (Piel misteriosa).

De astronautas y fantasmas (jueves 22)

La nueva película paraguaya del cineasta Luis R. Vera (Mangoré, por amor al arte) es un drama que gira en torno a una adolescente que cuida de su abuelo anciano y entabla una relación con un joven que frecuentemente les hace entregas de comida. Protagonizan Héctor Silva (Orsai), Tomás Arredondo (Los buscadores) y Sofía Netto Barrios.

El poder de la red (jueves 22)

Una secuela de la galardonada película de 2010 La red social, sobre la creación de Facebook. Esta nueva película trascurre en 2021 y gira en torno a la filtración de documentos internos que revelaban que Facebook estaba al tanto de los efectos negativos de su plataforma en la sociedad. Con Mikey Madison (Anora), Jeremy Allen White (El Oso) y Jeremy Strong (El aprendiz), dirigida por Aaron Sorkin (El juicio de los 7 de Chicago).

Sacrificio: Los elegidos (jueves 22)

Una comedia negra en la que un actor que busca revivir su carrera es secuestrado, junto con otras celebridades, por un grupo radical que cree que debe sacrificar personas para prevenir el fin del mundo. Protagonizada por Chris Evans (Materialistas), Anya Taylor-Joy (El abismo secreto), Vincent Cassel (Los Tres Mosqueteros: Milady) y Salma Hayek (La casa Gucci), dirigida por Romain Gavras (Athena).

Clayface (jueves 22)

Un filme de terror ambientado en el universo de DC Comics, basado en un clásico villano de Batman. La historia gira en torno a un actor cuyo rostro es desfigurado en un accidente y se somete a un procedimiento que convierte su cuerpo en arcilla. Con Tom Rhys Harries (Los caballeros) y Naomi Ackie (Mickey 17), dirigida por James Watkins (No hables con extraños).

El bosque salvaje (jueves 29)

La nueva película animada del estudio Laika, creadores de ParaNorman y Coraline, es una aventura de fantasía en la que dos niños son transportados a un bosque mágico y deben salvar a un bebé de un poderoso ser místico. Dirigida por Travis Knight (Amos del Universo).

Sensatez y sentimiento (jueves 29)

Una nueva adaptación del clásico literario de Jane Austen sobre la odisea amorosa y social de las hermanas Elinor y Marianne Dashwood en la Inglaterra victoriana. Con Daisy Edgar-Jones (Tornados) y Esmé Creed-Miles (Sandman), dirigida por Georgia Oakley.

Pinocho sin cuerdas (jueves 29)

Una versión de terror del clásico cuento de Pinocho, en el que un adolescente, nieto del carpintero Geppetto, encuentra al muñeco viviente Pinocho y se convierte en su amigo, hasta que la marioneta demuestra instintos asesinos. Con Cameron Bell, Richard Brake (Bárbaro) y Robert Englund (Pesadilla en la calle Elm), dirigida por Rhys Frake-Waterfield (Winnie the Pooh: Miel y sangre).

La caja del demonio (jueves 29)

Un filme de terror en el que una mujer intenta salvar a su primo de la influencia de una entidad sobrenatural maligna. Protagonizada por Carla Gugino (El juego de Gerald) y Lou Taulor Pucci (Daredevil: Born Again), dirigida por Daniel Stamm (El último exorcismo).