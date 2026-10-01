Dirección: Alejandro González Iñárritu
Guion: Alejandro González Iñárritu, Alexander Dinelaris, Nicolás Giacobone y Sabina Berman
Elenco: Tom Cruise, Riz Ahmed, Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg, Jesse Plemons, Robert John Burke, Emma D’Arcy, Burn Gorman, Sophie Wilde
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 129 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 16:00 (doblada); 13:00; 16:20; 19:00; 22:00; 22:40 (subtitulada). Premier, 16:00 (doblada); 13:00; 19:00; 22:00 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 18:00 (doblada); 13:00; 15:30; 20:30 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 14:30; 18:45; 21:30 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 21:45 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:10 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 14:15; 20:00 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:30 (doblada); 20:50 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 21:40 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 14:15; 19:10 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 21:40 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 21:10 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 17:15; 20:00 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 16:30; 20:40 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 21:00 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 13:15; 16:00; 18:45 (doblada); 21:30 (subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 21:30 (subtitulada).
*Cine Max (Maxiaventura), 19:40 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 21:00 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 21:10 (doblada).