Cine y TV
01 de octubre de 2026 a la - 08:41

La sombra

Luego de cometer un crimen, dos hombres se refugian en una casa y toman como rehén a la mujer que vive allí, pero pronto descubren que el lugar y su nueva víctima ocultan secretos sobrenaturales.

Por ABC Color
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Dirección: Michael Kovich Jr.

Guion: Michael Kovich Jr.

Elenco: Fernando Abadie, Ariell López, Clotilde Cabral, Héctor Lozzca, Martina Núñez

Calificación: Para mayores de 13 años

Duración: 82 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 19:20; 21:40 (en español).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:15; 15:00; 16:45; 18:30; 20:15; 22:00 (en español).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 14:10; 18:20; 22:30 (en español).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 18:25 (en español).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 17:30 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30; 14:30; 18:15; 21:45 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:15; 15:00; 16:45; 18:30; 20:15; 22:00 (en español).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:10; 16:45; 20:00 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:30; 15:00; 18:45; 22:20 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:10; 16:45; 20:00 (en español).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:00; 16:40 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*Cinemark (Shopping Lago), 21:45 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 17:20; 21:40 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 17:30 (en español).