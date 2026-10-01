Dirección: Michael Kovich Jr.
Guion: Michael Kovich Jr.
Elenco: Fernando Abadie, Ariell López, Clotilde Cabral, Héctor Lozzca, Martina Núñez
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 82 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 19:20; 21:40 (en español).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:15; 15:00; 16:45; 18:30; 20:15; 22:00 (en español).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 14:10; 18:20; 22:30 (en español).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 18:25 (en español).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 17:30 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:30; 14:30; 18:15; 21:45 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:15; 15:00; 16:45; 18:30; 20:15; 22:00 (en español).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:10; 16:45; 20:00 (en español).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:30; 15:00; 18:45; 22:20 (en español).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:10; 16:45; 20:00 (en español).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:00; 16:40 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*Cinemark (Shopping Lago), 21:45 (en español).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 17:20; 21:40 (en español).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 17:30 (en español).