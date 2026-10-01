Tadeo el explorador y la lámpara maravillosa

Dirección: Enrique Gato

Guion: Dan Scanlon, Jason Headley y Keith Bunin

Elenco: Óscar Barberán, Luis Posada, Michelle Jenner, Ana Esther Alborg, Carlos Latre, Petra Martínez, Elisabet Bargalló

Calificación: Apta para todo público

Duración: 94 minutos

Unite al canal de ABC en WhatsApp

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 13:00; 15:10; 17:30 (en español).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 15:00; 17:00 (en español).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:40; 17:15 (en español).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:00; 14:45; 16:35 (en español). Solo domingo , 11:10 (en español).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 13:30; 15:30 (en español). Solo domingo, 11:20 (en español).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 12:40; 16:15 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:00; 17:00 (en español).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:10; 15:00; 18:00 (en español). Solo domingo , 11:20 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:10; 15:00; 18:00 (en español). Solo domingo , 11:20 (en español).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 14:40; 17:00 (en español). Solo domingo , 11:00 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 17:30; 19:15 (en español).

*Cine Plaza (Plaza City), 17:15; 19:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris), 15:00; 17:00 (en español).

*Cinemark (Shopping Lago), 13:15; 15:20; 17:30 (en español).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:20; 15:15; 17:10; 19:00 (en español). Solo domingo , 11:20 (en español).

*Cine Max (Maxiaventura), 16:00 (en español).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 19:15 (en español).

CORONEL OVIEDO