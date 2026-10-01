Dirección: Michael Showalter
Guion: Nick Antosca (basado en una novela de Colleen Hoover)
Elenco: Anne Hathaway, Dakota Johnson, Josh Hartnett, Ismael Cruz Córdova, Brady Wagner, Irina Dvorovenko
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 114 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 19:10 (doblada); 13:30 (subtitulada). XD y X-Box, 16:50 (doblada); 14:00; 19:40; 22:30 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:00; 17:30 (doblada); 15:15; 19:45; 22:00 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:45; 16:00; 20:10 (doblada); 15:00; 19:15 (subtitulada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 18:10; 20:20; 22:30 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 19:10 (doblada); 21:20 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 14:45; 17:00; 19:15; 21:30 (doblada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:15; 17:30; 19:45 (doblada); 22:00 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:10; 15:00; 17:10; 19:20; 21:40 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 12:45; 16:45; 19:00; 21:35 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:10; 15:00; 17:10; 19:20; 21:40 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 19:00; 21:35 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 21:15 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 21:00 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 16:45; 19:00 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 13:10; 15:40; 18:20 (XD, doblada); 21:00 (XD, subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:45; 16:00; 18:10; 20:20 (doblada); 22:30 (subtitulada).
*Cine Max (Maxiaventura), 22:00 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 18:45 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 19:10; 21:20 (doblada).