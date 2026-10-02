“Narciso” llegó a los cines de España: así fue el estreno de la película paraguaya en Madrid

La película paraguaya “Narciso” se sumó hoy a la cartelera de los cines de 32 ciudades de España, tras su paso por los festivales de cine de San Sebastián y Biarritz.

Previamente, la película celebró su estreno en Madrid con una función especial en los cines Renoir con la presencia del director Marcelo Martinessi y los actores Diro Romero, Aníbal Ortiz, Belén Vierci, Florencia Boccia, el productor Sebastián Escobar y otros.

También se presentó en Casa de América, donde Martinessi participó de una mesa redonda acerca de la coproducción audiovisual entre España y América Latina.

“Narciso”: así reaccionan los críticos españoles al filme de Marcelo Martinessi

En el sitio Fotogramas.es, Laura Pérez califica de “pura magia” al filme de Martinessi. “Lo que arranca como la historia de un joven transgresor lleno de energía va tornándose en un noir asfixiante y opresivo marcado por su condición de homosexual”, añade el texto en relación a esta historia ambientada en 1959.

Agrega que “el personaje de Narciso resulta deliberadamente misterioso para encajar en los patrones del cine negro”. Resalta que esto “funciona más como símbolo de cómo un régimen instaura la represión, la violencia y la paranoia, que como personaje con un núcleo emocional propio”.

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Pérez también señala que “gran parte del mérito de esta película recae en sus actores, empezando por Diro Romero en el papel de Narciso, Manuel Cuenca en el de Lulu, el director de la emisora, o Mona Martínez. También Nahuel Pérez Biscayart como un ambiguo diplomático estadounidense”.

En el diario El País, Elsa Fernández-Santos señala a “Narciso” como “tenebrosa y desasogante”. “En su segundo largometraje, Martinessi bucea con un lenguaje expresionista noctámbulo, lleno de sombras y recovecos, en la memoria histórica de su país, en la represión sociopolítica que instauró el mandato del militar Alfredo ‘El Rubio’ Stroessner”, añade.

También destaca las actuaciones de Diro Romero y Manuel Cuenca y remarca que el cineasta paraguayo “se acerca a la memoria histórica de su país con una película sombría, notable en su clima de esperpento, que habla desde el cuerpo de sus personajes, desde su piel y desde todo lo que callan”.

Por su parte, el espacio Cinemanía de 20minutos.es, destacó a la película paraguaya como “cine político que contagia el miedo a una dictadura”.

Begoña Piña resalta además que “Narciso” es “una película muy turbia, muy oscura que se inspira en el tristemente famoso ‘Caso 108′“. Le otorga además una calificación de cuatro sobre cinco estrellas.

Laura Pérez, en su crítica para el sitio 35 milímetros.es, señala algunos aspectos en los que la película podría profundizar en relación a Narciso, pero también destaca que esta distancia permite que no se sienta como un drama individual, sino algo más colectivo.

“En definitiva, Narciso se convierte en una gran película, con una estética visual y sonora atrapante, que logran sugerir al espectador un ambiente cargado de tensión y miedo abismal. El director prefiere presentarnos una pieza mucho menos explícita de lo que podría ser y opta por mantenerse con cierta distancia, que puede ser para algunos, lo mejor que tiene para ofrecernos, pero para otros, se sentirá un poco vacía”, acota.