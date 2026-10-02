¿Te gustaría actuar en una película? Preparan casting para el largometraje “De pie”

“De pie” se titula el nuevo proyecto de largometraje de Carámbula Cowan Cine, basado en los libros del empresario Jorge Mendelzon. Bajo el lema “El cine también te busca”, este lunes y martes se llevará a cabo un casting abierto en Asunción.

Este casting abrirá el proceso de selección a personas de distintas edades y perfiles. El llamado está abierto a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores con o sin experiencia actoral previa.

“Mas que encontrar solamente actores y actrices con trayectoria, la producción busca descubrir rostros, personalidades y emociones capaces de representar las diferentes etapas de una historia profundamente humana”, indicaron, a través de un comunicado.

La historia real que inspira la realización de la película “De pie”

El largometraje “De pie” tiene su origen en la experiencia personal de Jorge Mendelzon y en sus libros “La sabiduría del dolor” y “De pie- Palabras para sostener el alma”, en los que aborda la adversidad desde una mirada atravesada por la familia, la aceptación, el propósito y la posibilidad de reconstruirse.

Esta experiencia dará ahora un salto a la gran pantalla, en una coproducción entre Paraguay y Argentina, con proyección internacional. El proyecto está actualmente en la etapa de preproducción y el inicio del rodaje está previsto para noviembre de 2026 y el estreno proyectado para 2027.

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“La película propone una historia sobre dolor, resiliencia, vínculos, familia y nuevos comienzos, poniendo el foco no solamente en atravesar la adversidad, sino en aquello que permite volver a encontrar motivos para seguir adelante”, detallaron sus responsables.

¿Cuándo y dónde será el casting para “De pie”?

El casting para “De pie” se llevará a cabo este lunes 5 y martes 6 de octubre en el Quincho del Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia c/ Charles de Gaulle).

Los horarios serán los siguientes:

15:00 a 17:00 Niños, niñas y adolescentes

17:00 a 20:00 Mujeres, hombres adultos y adultos mayores

Desde la producción reiteraron que no es necesario contar con experiencia actoral previa y que el casting estará abierto a todos los que quieran acercarse al mundo del cine, incluso por primera vez.