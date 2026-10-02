Cine y TV
02 de octubre de 2026 a la - 11:46

¿Te gustaría actuar en una película? Preparan casting para el largometraje “De pie”

Jorge Mendelzon con camisa clara, sonriente, sostiene dos libros frente a estantes llenos de literatura en un ambiente de feria del libro.
Jorge Mendelzon sostiene sus libros "De pie- Palabras para sostener el alma" y "La sabiduría del dolor". Ambos materiales inspiraron el largometraje "De pie".Sergio González

“De pie” se denomina el proyecto de largometraje basado en los libros “La sabiduría del dolor” y “De pie”, de Jorge Mendelzon. Este lunes y martes habrá un casting abierto y en esta nota te contamos todos los detalles para participar.

Por Maripili Alonso
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“De pie” se titula el nuevo proyecto de largometraje de Carámbula Cowan Cine, basado en los libros del empresario Jorge Mendelzon. Bajo el lema “El cine también te busca”, este lunes y martes se llevará a cabo un casting abierto en Asunción.

Este casting abrirá el proceso de selección a personas de distintas edades y perfiles. El llamado está abierto a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores con o sin experiencia actoral previa.

“Mas que encontrar solamente actores y actrices con trayectoria, la producción busca descubrir rostros, personalidades y emociones capaces de representar las diferentes etapas de una historia profundamente humana”, indicaron, a través de un comunicado.

La historia real que inspira la realización de la película “De pie”

El largometraje “De pie” tiene su origen en la experiencia personal de Jorge Mendelzon y en sus libros “La sabiduría del dolor” y “De pie- Palabras para sostener el alma”, en los que aborda la adversidad desde una mirada atravesada por la familia, la aceptación, el propósito y la posibilidad de reconstruirse.

Esta experiencia dará ahora un salto a la gran pantalla, en una coproducción entre Paraguay y Argentina, con proyección internacional. El proyecto está actualmente en la etapa de preproducción y el inicio del rodaje está previsto para noviembre de 2026 y el estreno proyectado para 2027.

“La película propone una historia sobre dolor, resiliencia, vínculos, familia y nuevos comienzos, poniendo el foco no solamente en atravesar la adversidad, sino en aquello que permite volver a encontrar motivos para seguir adelante”, detallaron sus responsables.

¿Cuándo y dónde será el casting para “De pie”?

El casting para “De pie” se llevará a cabo este lunes 5 y martes 6 de octubre en el Quincho del Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia c/ Charles de Gaulle).

Los horarios serán los siguientes:

  • 15:00 a 17:00 Niños, niñas y adolescentes
  • 17:00 a 20:00 Mujeres, hombres adultos y adultos mayores

Desde la producción reiteraron que no es necesario contar con experiencia actoral previa y que el casting estará abierto a todos los que quieran acercarse al mundo del cine, incluso por primera vez.