Cine y TV
08 de octubre de 2026 a la - 11:49

Aniquilación

Una soldado debe proteger a su hija y a sus vecinos cuando un grupo de supersoldados asesinos los atacan luego de escapar de una instalación secreta del gobierno estadounidense.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Título original: Onslaught

Dirección: Adam Wingard

Guion: Simon Barrett

Elenco: Adria Arjona, Dan Stevens, Eric Warenheim, Reginald VelJohnson, Michael Bienh, Blake Kennedy, Alex Pereira, Drew Starkey, Rebecca Hall

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 92 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 1

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco),

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping),

*Cinemapop delSol (delSol Shopping),

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior),

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza),

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto),

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping),

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping),

*Cine Fuente (Fuente Shopping),

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano),

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní),

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni),

*Cine Plaza (Plaza City),

*Cinezone (Shopping Paris),

*Cinemark (Shopping Lago),

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping),

*Cine Max (Maxiaventura),

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero),

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping),

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias),

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái),