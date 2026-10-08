Cine y TV
08 de octubre de 2026 a la - 11:49

El poder de la red

En 2021 una filtración de documentos internos revela que Facebook estaba al tanto de los efectos negativos de su plataforma en la sociedad.

Por ABC Color
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Título original: The Social Reckoning

Dirección: Aaron Sorkin

Guion: Aaron Sorkin

Elenco: Mikey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Bill Burr, Wumni Mosaku, Billy Magnussen, Betty Gilpin

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 112 minutos

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<b>ASUNCIÓN</b>

*Cinemark (Paseo La Galería),

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco),

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping),

*Cinemapop delSol (delSol Shopping),

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior),

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza),

<b>LAMBARÉ</b>

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto),

<b>SAN LORENZO</b>

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping),

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping),

*Cine Fuente (Fuente Shopping),

<b>MARIANO ROQUE ALONSO</b>

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano),

<b>ITAUGUÁ</b>

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní),

<b>CIUDAD DEL ESTE</b>

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni),

*Cine Plaza (Plaza City),

*Cinezone (Shopping Paris),

*Cinemark (Shopping Lago),

<b>ENCARNACIÓN</b>

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping),

*Cine Max (Maxiaventura),

<b>CAAGUAZÚ</b>

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero),

<b>CORONEL OVIEDO</b>

*Cinemapop D Shopping (D Shopping),

<b>PILAR</b>

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias),

<b>PEDRO JUAN CABALLERO</b>

*CineX (Shopping Dubái),