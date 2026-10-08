El poder de la red

Título original: The Social Reckoning
Dirección: Aaron Sorkin
Guion: Aaron Sorkin
Elenco: Mikey Madison, Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Bill Burr, Wumni Mosaku, Billy Magnussen, Betty Gilpin
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 112 minutos
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<b>ASUNCIÓN</b>
*Cinemark (Paseo La Galería),
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco),
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping),
*Cinemapop delSol (delSol Shopping),
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior),
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza),
<b>LAMBARÉ</b>
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto),
<b>SAN LORENZO</b>
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping),
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping),
*Cine Fuente (Fuente Shopping),
<b>MARIANO ROQUE ALONSO</b>
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano),
<b>ITAUGUÁ</b>
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní),
<b>CIUDAD DEL ESTE</b>
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni),
*Cine Plaza (Plaza City),
*Cinezone (Shopping Paris),
*Cinemark (Shopping Lago),
<b>ENCARNACIÓN</b>
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping),
*Cine Max (Maxiaventura),
<b>CAAGUAZÚ</b>
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero),
<b>CORONEL OVIEDO</b>
*Cinemapop D Shopping (D Shopping),
<b>PILAR</b>
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias),
<b>PEDRO JUAN CABALLERO</b>
*CineX (Shopping Dubái),