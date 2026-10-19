Halloween: tres directores nuevos de terror que hay que seguir

Zach Cregger

Si bien, Cregger (41) no es alguien tan “joven”, es alguien que está revolucionando el cine de terror. Primero con Barbarian, elegida por varios sitios como la mejor película del género en 2022 y elogiada por lo impredecible de la trama. Con Weapons: la hora de la desaparición, llegó la consagración. Su segundo filme se ganó el elogio incluso de aquellos que no gustan tanto de este tipo de peliculas. Hoy, su reinicio de Resident Evil continúa en cartelera y para el 2028, se espera a The Flood.

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Curry Barker

Con tan solo 27, años el primer Gen Z de esta lista, le dio un aire fresco al “falso documental” o mejor dicho, al “Metraje encontrado” con Milk & Serial en 2024. Una película de bajo presupuesto liberada gratis en YouTube y que se convirtió en un éxito. La consolidación como estrella llegó de la mano de Obsession en este 2026. Su segunda obra se convirtió en una de las películas más incomodas de ver pero justamente esa incomodidad es la que la hace imperdible y genial. En el próximo año, Curry nos traerá “Cualquier cosa menos fantasmas” y más adelante una película dentro del universo de la Masacre de Texas.

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Kane Parsons

Con 21 años y por escándalo, Kane Parsons es sin duda la joven promesa más ambiciosa del género del terror. Su debut “Backrooms”, se convirtió en una sensación. Gracias a ella y con entonces 20 años, se convirtió en el director más joven en debutar con una película en el número uno tanto en la taquilla nacional estadounidense como en la mundial, recaudando más de 382 millones de dólares en todo el mundo. Con esto, su capacidad parece no tener techo.