Cine de terror en Paraguay: la motivación de los directores y las razones detrás del éxito

Varias películas paraguayas enmarcadas en el género del terror han llegado a las salas en la última década como “Morgue” y “El apartamento”, mientras títulos como “Buscando al señor de la noche” y “La casa angosta” están en pleno proceso de postproducción.

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En esta nota conversamos con los directores Hugo Cardozo, Michael Kovich Jr., Juan Manuel Salinas y Hernán Moyano, quienes comentaron acerca de qué les motivó a apostar por hacer cine de terror o suspenso en Paraguay.

Tras debutar con la película dramática “El secuestro”, el cineasta encarnaceno Hugo Cardozo se abocó a filmar “Morgue”. El largometraje se convirtió en un éxito de taquilla y llegó a varios países, teniendo inclusive una remake en México.

Cardozo también estrenó con éxito la película “No entres”, mientras que acaba de terminar el rodaje de “Maldecidos”, otra nueva apuesta al género.

El cineasta señaló que su motivación para hacer cine de terror es “ver que el público disfruta del género”.

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“Creo que nosotros los paraguayos tenemos dentro de nuestra cultura creencias que nos inclinan fuertemente hacia las actividades paranormales”, agregó.

Cardozo cree que el público se siente atraído por las películas de terror ya que “el morbo, las vivencias y experiencias que escuchamos de personas cercanas” despiertan esa curiosidad.

“El cine es una manera de vivir eso en primera persona sin correr el peligro real. Es como poner un pie en el mundo de lo desconocido sin sacar el otro del mundo que conocemos. Esa emoción hace que muchos seamos fanáticos del terror”, agregó el cineasta.

Historias y escenarios que hacen propicio el cine de terror

Michael Kovich Jr. estrenó recientemente “La sombra” en las salas de cine, su nueva apuesta al género luego de haber presentado “El apartamento” y también participado de la serie televisiva “El regreso de las sombras”.

El mismo afirma que su motivación para realizar cine de terror en Paraguay son “las historias que tenemos”. “Empezando por nuestra mitología, que es súper original y peculiar, y que me parece fascinante llevar a la pantalla, y siguiendo por las leyendas y por las historias reales que han ocurrido en todo el país”, indicó.

Agregó que como autor, eso es lo que más le despierta a la hora de hacer terror. “Más allá de que es un género que me gusta, siento que acá tenemos muchísimo material. Y no solo en las historias, también quiero enfatizar los escenarios”, dijo.

“Hay locaciones que no son un set de Hollywood, son lugares reales que todavía existen y que están conectados a historias muy llamativas que siguen presentes. Eso es muy atrapante, y me motiva a seguir apostando por encontrar este tipo de historias”, añadió Kovich.

El cineasta cree que gran parte del público paraguayo conecta con el terror desde niños, ya que crecemos con estas historias que terminan siendo creencias populares.

“Son cosas que aprendemos y escuchamos desde chicos, y eso genera un arraigo, una conexión muy natural con este tipo de relatos. Además, uno de los primeros materiales que vio nuestro público fue ‘Sombras en la Noche’, que tocaba nuestra mitología y fue de las primeras series de ficción nacional en la televisión”, remarcó.

Afirmó que a partir de ahí tuvimos muchos cineastas y autores que apostaron al género y “eso se volvió la base más sólida que tenemos a nivel audiovisual”.

La fantasía en torno a la mitología guaraní

El periodista y cineasta Juan Manuel Salinas se encuentra finalizando su segundo largometraje, “Buscando al señor de la noche”, una película inspirada en el mito del Pombero.

La producción, más enfocada en el género del suspenso y misterio, contará con las actuaciones de Majo Cabrera, Rafael Alfaro, Maco Cacavelos, Héctor Silva y otros reconocidos actores locales.

Salinas indicó que al momento de empezar a desarrollar este proyecto y contar una historia vinculada al Pombero, entendió que debía enmarcarse en “el cine fantástico, el misterio y suspenso porque esos son los mitos”.

“Siempre hay un misterio atrás de cada mito, más cuando hablamos de mitología y, en este caso, de mitología guaraní. Y se cuentan miles de historias, siempre tenés algún pariente o algún vecino que siempre te cuenta algo relacionado al Pombero”, detalló.

Agregó que plantear esta historia vinculada a un ser mitológico le permite “abrir el juego a un montón de cosas”. “Entonces, el miedo y el misterio es lo que me impulsaron como eje para contar esta historia”, dijo.

En este sentido, detalló que “los personajes centrales son de la ciudad y no son del campo” y luego van a una zona rural se empiezan a desafiar las lógicas.

“Ahí van pasando muchas cosas y creo que ahí, dentro de una historia fantástica, del suspenso y el misterio, era el mejor escenario para narrar esta historia”, acotó.

En cuanto a la atracción del público por el cine de terror, Salinas afirmó que “siempre fue así”. Recordó que esto se remonta a los inicios de la historia del cine con clásicos como “Nosferatu”, de F. Murnau; “La casa embrujada”, de Robert Wise; “Drácula”, de Béla Lugosi; o “El hombre lobo”, con Lon Chaney Jr.

“En la historia del cine, el terror siempre fue el más comercial porque a la gente es lo que más le gusta ver. Eso de tener miedo, asustarse, o de tener una intriga, eso siempre fue así”, indicó.

Salinas remarcó que la producción del cine de terror se ha dado en distintos países, recordando por ejemplo las películas de Narciso Ibáñez Menta.

“Al desarrollarse en Paraguay un poco más el audiovisual, también llegó acá por una cuestión lógica”, indicó.

“A la gente le encanta asustarse, básicamente es eso. Le gusta estar ahí con una historia que te intriga y que te gustaría saber qué pasa, quién viene, quién no viene y eso es un fenómeno interesante”, remarcó.

Talento y un público ávido de propuestas de cine de terror

Hernán Moyano es argentino pero decidió afincarse en Paraguay, donde hoy está culminando “La casa angosta”, un thriller de terror gótico, que codirige con Armando Aquino.

Moyano afirmó que desde muy chico le apasiona el cine de terror y comenzó a desarrollar esta pasión en Argentina, cuando prácticamente no se estaban realizando producciones de este género.

“Mi llegada a Paraguay se dio por invitación de un productor que había observado el enorme crecimiento del terror en Latinoamérica y su popularidad en todo el mundo. Desde que llegué, hace tres años, tuve la suerte de filmar tres películas de terror”, comentó.

Una de estas producciones fue “The Red Book Ritual: Gates of Hell”, que llegó a llegó a 940 salas de cine en Rusia y superó los 92.000 espectadores.

Además, fue distribuida en Argentina, Taiwán, Turquía, Norteamérica, Latinoamérica, Polonia, España, Escandinavia y Benelux.

Además de co-dirigir “La casa angosta”, Moyano también se desempeñó como uno de los guionistas de “Maldecidos”, la nueva película de Hugo Cardozo, cuyo estreno está previsto para el último trimestre de 2027.

“Me motiva producir este tipo de propuestas porque Paraguay tiene un público muy numeroso que sigue el género. Basta con mirar el ranking histórico de taquilla: nueve de las diez películas más vistas son de género; tres son de terror y las demás, de aventuras, acción o suspenso”, destacó.

Agregó que para él “llegar a un país con tanto talento técnico y artístico, y con un público ávido de estas propuestas, es una experiencia muy enriquecedora y atractiva”.

“Espero que mi aporte contribuya a que el género siga desarrollándose y encuentre una identidad local, con narrativas capaces de trascender fronteras, ampliar el alcance del cine paraguayo y poner en valor su talento”, remarcó Moyano.

El terror, uno de los géneros más taquilleros en la historia del cine

El cineasta argentino también coincidió con Salinas que históricamente el cine de terror ha sido uno de los géneros más rentables y convocantes.

“A lo largo de la historia, el género ha ayudado al cine a atravesar distintas crisis. Durante el colapso del sistema de estudios, las grandes compañías tuvieron que buscar nuevas formas de dar trabajo a sus directores, actores y equipos técnicos”, recordó Moyano.

Agregó que, en ese contexto, “muchos talentos encontraron una oportunidad en las llamadas películas de clase B: producciones de terror, ciencia ficción y suspenso que contribuyeron a que Hollywood saliera adelante”.

También destacó que en la reciente pandemia de 2020, entre las primeras películas que se estrenaron tras la reapertura de los cines hubo pequeñas producciones de terror que originalmente no estaban destinadas a llegar a las salas. “El público joven se volcó a verlas y ayudó a reactivar la actividad”, dijo.

Sostuvo que “hoy es habitual encontrar películas de terror entre los primeros puestos de la taquilla mundial”. “El género tiene un público fiel, que disfruta de la experiencia de asustarse en una sala oscura y de compartir ese momento con otras personas. Creo que ahí está una de las claves de su atractivo: ir a ver una película de terror es una experiencia colectiva”, remarcó.

Señaló además que cada año aparecen películas que cambian la ecuación y revitalizan el género, como lo fueron este año los casos de “Obsesión” y “Backrooms”. “Para un productor, el terror es una de las apuestas más sólidas para recuperar la inversión y construir una comunidad de seguidores fieles”, indicó.

Finalmente indicó que el terror tiene “una enorme capacidad para hablar de los temores de cada sociedad”. “A través de una historia de fantasmas, una posesión o una amenaza sobrenatural podemos abordar el duelo, la violencia, la culpa, los conflictos familiares o el miedo a lo desconocido”, concluyó.