Origen del Halloween y el Día de Todos los Santos

Halloween, es una celebración antigua celta, que se realiza en víspera a la fiesta cristiana occidental del Día de Todos los Santos. Es una festividad europea que llegó a nuestra región por motivos comerciales, comentó a ABC Color, Fernando Ortiz, promotor cultural.

Según explicó, el Halloween como tal, no existe a nivel regional pero sí la víspera de Todos los Santos, celebraciones del 1 y 2 de noviembre. “Estos días son súper importantes porque se celebran las memorias de los muertos, de los niños y adultos muertos”, resaltó.

El origen del Halloween

Halloween o Hallowe’en proviene de “All Hallows’ evening” que en español se traduce a “víspera de Todos los Santos”, tomó influencia de las festividades por la cosecha de los antiguos celtas y el Samhain, el año nuevo celta o ‘fin del verano’.

Durante esta fiesta, las familias acostumbran adornar sus casas con calabazas, fruto de la cosecha, además de luces y en algunos casos, fuego, en señal de abundancia, recordando los días de calor estival.

Víspera de Todos los Santos

En la región Suramericana la fiesta de Halloween coincide con la preparación a las celebraciones del día de Todos los Santos, un verdadero ritual a la memoria de los difuntos, realizado principalmente en Paraguay, Argentina y Uruguay. México es otro de los países que conserva la tradición en torno a la fiesta del Día de los Muertos.

¿Cómo es la celebración del Día de Todos los Santos en Paraguay?

Fernando Ortiz, menciona que en Paraguay el Día de Todos los Santos está directamente vinculada a la religión católica y no con rituales a “la muerte”. “Es un tiempo de preparación donde la gente está abocada a las oraciones y los rituales propios de la iglesia católica y no a la devoción del Halloween americano”, indicó.

Según resaltó, en nuestro país, principalmente en el interior, se acostumbra, desde muy temprano en la víspera de Todos los Santos, juntar el almidón, el queso. los huevos y otros ingredientes para elaborar la chipa, prepara la aloja y otros. “Esos son los rituales previos, porque esas son las comidas que se van a repartir en el cementerio”, señaló.

Golosinas de parte de los “angelitos”, bebidas de los adultos muertos

También contó que en homenaje a los niños muertos o “angelitos” en la previa del 1 de noviembre, las familias van al campo santo a preparar el panteón, a limpiar, a prender velas, cantar y rezar.

En la actualidad, la chipa y la aloja fueron reemplazados por otros alimentos: golosinas y gaseosas, pero la costumbre manda repartir “agua refrescante”.

Para los muertos “adultos” el ritual tiene un variación importante, que es repartir la bebida favorita del muerto, que puede ser caña, vino, cerveza o lo que al difunto le gustaba beber.

Hoy en día las celebraciones se fueron modernizando y la chipa se compra hecha, las golosinas son comerciales y muchos optan por quedarse en sus casa y realizar allí alguna conmemoración a sus muertos, conforme resaltó.

“Ángeles Somos” en Argentina

En Argentina, la víspera de Todos los Santos es conocida como “Ángeles Somos”, una festividad desarrollada principalmente en el interior del país y que Misiones tomó como parte de sus rituales tradicionales, para revalorizar la cultura. También se celebra en Perú, Ecuador, Guatemala y El Salvador.

En la tarde del 31 de octubre, los niños salen a las calles a visitar a las familias y pedir “colación”, una limosna que se da a los niños. “Los niños se disfrazan de angelitos y sale a pedir su colación”, contó.

Ya en la noche del 31 de octubre, los adultos salen a hacer las “serenatas de colación”, junto a un grupo chamamecero y una persona vestida de ángel con una cruz. Estos son conocidos como “angeloros”. “Los niños hasta los cinco años son angelitos, porque no hablan. Luego pasan a ser angeloros porque hablan como el lorito”, comentó.

Los angeloros salen de fiesta y van a visitar las casas de las familias que perdieron recientemente un ser querido, llevándoles serenata para hacerles saber que estos “disfrutan de la gloria de Dios”, a través de la música.

La gente que recibe a los angeloros los debe “premiar con bebidas”.

Día de los muertos, en México

Uno de los países que mantiene muy presente en sus tradiciones la recordación de los difuntos es México. El Día de Muertos es una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre.

Este celebración es el resultado del sincretismo entre las celebraciones católicas y los rituales indígenas del país. Como parte del ritual se disponen altares a los muertos con ofrendas variadas con golosinas, bebidas y comidas. También se acostumbra una importante decoración con calaveras, guirnaldas, flores coloridas además del retrato de la persona recordada.

Rituales en honor a los muertos

Ortiz explicó que si bien la celebración de Halloween y el Día de Todos los Santos son temáticas diferentes, se los vincula por la cercanía de la fecha de conmemoración.