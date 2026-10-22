Cine y TV
22 de octubre de 2026 - 10:05

Clayface

Un actor sufre un accidente en el cual su rostro es desfigurado t se somete a un procedimiento que convierte su cuerpo en arcilla.

Por ABC Color
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Dirección: James Watkins

Guion: Mike Flanagan y Hossein Amini

Elenco: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, Max Minghella, Eddie Marsan, David Dencik, Nancy Carroll, Joshua James

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 108 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 16:40; 18:20 (doblada); 13:00; 14:00; 15:40; 19:20; 21:00; 22:00 (subtitulada). XD, 13:30 (doblada); 16:10; 18:50; 21:30 (subtitulada). D-Box, 13:30; 18:20 (doblada); 13:00; 15:40; 16:10; 18:50; 21:00; 21:30 (subtitulada). Premier, 16:40 (doblada); 14:00; 19:20; 22:00 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 17:20; 21:40 (doblada); 13:00; 15:10; 19:30 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:00; 15:10; 17:20; 20:15; 22:20 (doblada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 13:30; 15:50 (doblada); 18:00; 20:10; 22:20 (subtitulada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 14:10; 16:20; 18:30; 20:40 (doblada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:00; 15:10; 17:15; 19:20; 21:30 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 13:10; 16:20; 18:30; 20:40 (doblada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:10; 17:20; 19:30; 21:40 (doblada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 13:10; 16:20; 18:30; 20:40 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:00; 16:00; 20:30; 22:30 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 13:10; 16:20; 18:30; 20:40 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 13:50; 16:20; 18:30; 20:40 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 18:50; 20:50 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 19:00; 21:00 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 17:15 (doblada); 20:00 (subtitulada).

*Cinemark (Shopping Lago), 21:55 (doblada); 19:30 (subtitulada). XD, 13:40; 16:20; 19:00 (doblada); 21:30 (subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:45; 16:00; 18:10; 20:20 (doblada); 22:30 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 20:30 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 14:10; 16:20; 18:30; 20:40 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 22:10 (doblada).

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái), 19:25 (doblada); 21:15 (subtitulada).