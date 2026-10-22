De astronautas y fantasmas

Dirección: Luis R. Vera
Guion: Luis R. Vera
Elenco: Héctor Silva, Tomás Arredondo, Sofía Netto Barrios, Raquel Baeza
Calificación: Para mayores de 13 años
Duración: 96 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 17:00; 22:00 (en español).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 13:10; 15:10; 17:10; 19:10; 21:10 (en español).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 14:40; 18:40 (en español).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:45; 20:20 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:10; 15:10; 17:10; 19:10; 21:10 (en español).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 17:15 (en español).
*Cine Plaza (Plaza City), 19:15 (en español).
*Cinezone (Shopping Paris), 17:00; 19:00 (en español).
*Cinemark (Shopping Lago), 21:00 (en español).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 17:00 (en español).
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 13:40; 15:20 (subtitulada).