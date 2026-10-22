Cine y TV
22 de octubre de 2026 - 10:33

El poder de la red

En 2021, una filtración de documentos internos por parte de una empleada y un periodista que revela que Facebook estaba al tanto de los efectos negativos de su plataforma en la sociedad.

Por ABC Color
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Título original: The Social Reckoning

Dirección: Aaron Sorkin

Guion: Aaron Sorkin

Elenco: Jeremy Allen White, Mikey Madison, Jeremy Strong, Bill Burr, Wunmi Mosaku, Billy Magnussen, Betty Gilpin

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 112 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 19:10; 21:50 (subtitulada).

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 18:30 (doblada); 14:00; 16:15; 20:45 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 16:30; 20:30 (doblada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 20:30; 22:40 (subtitulada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:10 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:15; 15:45; 21:30 (doblada)

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 19:00 (doblada); 21:10 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:15; 17:30; 19:45 (doblada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 19:00: 21:10 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:45; 17:10; 21:20 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 19:00: 21:10 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 19:00: 21:10 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:50; 20:45 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 18:45; 20:45 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 16:45 (doblada).

*Cinemark (Shopping Lago), 15:00 (doblada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 20:30 (doblada); 22:40 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 20:50 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 17:15 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 20:10 (doblada).

PEDRO JUAN CABALLERO

*CineX (Shopping Dubái), 15:30; 19:10 (doblada).