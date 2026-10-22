El poder de la red

Título original: The Social Reckoning
Dirección: Aaron Sorkin
Guion: Aaron Sorkin
Elenco: Jeremy Allen White, Mikey Madison, Jeremy Strong, Bill Burr, Wunmi Mosaku, Billy Magnussen, Betty Gilpin
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 112 minutos
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ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 19:10; 21:50 (subtitulada).
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 18:30 (doblada); 14:00; 16:15; 20:45 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 12:30; 16:30; 20:30 (doblada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 20:30; 22:40 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:10 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:15; 15:45; 21:30 (doblada)
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 19:00 (doblada); 21:10 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:00; 15:15; 17:30; 19:45 (doblada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 19:00: 21:10 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 13:45; 17:10; 21:20 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 19:00: 21:10 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 19:00: 21:10 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 16:50; 20:45 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 18:45; 20:45 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 16:45 (doblada).
*Cinemark (Shopping Lago), 15:00 (doblada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 20:30 (doblada); 22:40 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 20:50 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 17:15 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 20:10 (doblada).
PEDRO JUAN CABALLERO
*CineX (Shopping Dubái), 15:30; 19:10 (doblada).